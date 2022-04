Rund 50 Anbieter zeigten beim Naturpark-Markt in den Schlosshöfen, was die Region zu bieten hat. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Nach einem vormittäglichen Zittern konnten die Regenschirme doch weggepackt werden. "Petrus hat es beiden Seiten recht getan", zog Christian Mayer am Ende des Pflänzeltags am Sonntag ein überwiegend positives Resümee. "Die Blumen und Pflänzchen bekamen ihr dringend benötigtes Nass, während sich die Menschen am Nachmittag an der Sonne erfreuen durften", beschrieb der Vorsitzende des bei der Organisation federführenden Einzelhändlervereins "Lebendiges Weinheim" die Situation. Für die rund 50 Beschicker des zeitgleich in den Schlosshöfen stattfindenden Naturparkmarkts Neckartal-Odenwald hatte der Tag noch nasskalt begonnen. Doch als gegen 13 Uhr die Sonne durch die Wolken brach, strahlten hier die Gesichter.

Zwei Modeschauen und Pflanzen ohne Ende: Nach zwei Jahren Pause war es wieder so weit. Foto: Kreutzer

Sowohl für die just zu diesem Zeitpunkt in den Verkaufsoffenen Sonntag startenden Einzelhändler als auch für die Besucher des Pflänzeltags waren damit die besten Voraussetzungen gegeben, um dem Einkaufsvergnügen in der Innenstadt zu frönen. Insgesamt nahmen rund 120 stationäre Einzelhändler sowie in der Fußgängerzone ausstellende Gartenbaubetriebe teil. Ein "Erlebnispark" auf dem Dürreplatz unter dem Motto "Grüne Mobilität" brauchte ebenfalls nicht über mangelnden Zuspruch zu klagen. Hier präsentierten die Autohändler aus der Stadt neueste E-Autos, E-Bikes und E-Roller vor.

Neben offenen Geschäften und Angeboten für den Garten gab es Kulinarisches aus der Region. Foto: Kreutzer

Zwei Jahre lang hatte der Pflänzeltag coronabedingt pausieren müssen. "Vor dem Neustart hatten wir uns Bilderbuchwetter erhofft, um bei den Besuchern Frühlingsgefühle zu wecken", so Christian Mayer. Nachdem sich Petrus anfänglich als Spielverderber zu erweisen schien, wendete sich noch alles zum Guten. "Insgesamt zufrieden" zeigten sich OB Manuel Just und Stefan Hildebrandt, Letzterer in seiner Eigenschaft als Erster Landesbeamter und stellvertretender Landrat des Rhein-Neckar-Kreises. Vor Ort waren auch die Landtagsabgeordneten Fadime Tuncer von den Grünen und Sebastian Cuny (SPD).

Wer beim Einkaufen kräftig zugelangt hatte, musste sich regelrecht seinen Weg durch die volle Fußgängerzone bahnen. Foto: Kreutzer

Die Präsentation regionaler Produkte sei gar nicht hoch genug einzuschätzen, so Just. Nicht zuletzt mit Blick auf den Krieg in der Ukraine werde allen bewusst, dass man sich im Zuge der Globalisierung in eine zu große Abhängigkeit von Rohstoffen aus anderen Ländern begeben habe. Die Regionalität müsse stärker in den Blickwinkel rücken, ja neu belebt werden: "Wir brauchen uns mit unseren Produkten und unserer kulinarischen Vielfalt nicht zu verstecken." Dies gelte auch für das vom 16. bis 19. Juni erstmals in der Zweiburgenstadt stattfindende "Bergsträßer Weindorf", rührte Just die Werbetrommel.

Die Landwirtschaft habe den Regen zwar dringend gebraucht; dennoch sei er froh, dass er rechtzeitig wieder aufgehört habe, fiel Hildebrandt ein Stein vom Herzen. Hier komme man mit Herstellern aus der Region ins Gespräch und erfahre Wissenswertes über Qualität und Herkunft der Lebensmittel. Die Naturparkmärkte als Schaufenster für regionale und "handwerklich" hergestellte Produkte seien "Märkte zum Schauen, Erleben und Einkaufen". Das meinte er durchaus als Appell: "Nicht nur zu flanieren und zu schauen, sondern auch zu kaufen." Wichtig sei zudem, den Freizeittourismus mit dem Naturschutz zu verbinden und in Einklang zu bringen.

Unterdessen war in der Innenstadt kaum noch ein Durchkommen, es summte und brummte wie in einem Bienenkorb. "Die Menschen haben hinter der Haustür gewartet, dass der Regnen aufhört und sie die Stadt stürmen können", brachte es einer der Flaneure auf den Punkt. Sänger und Mode-Guru Piu Azzurro, kaum von einer Operation seiner Stimmbänder erholt, lockte mit Gesang und einer Frühjahrsmodenschau auf den vor seiner Haustür zum "Catwalk" ausgerollten roten Teppich. Zu einer "Trendshow" hatte gleichfalls der Modepark Röther in der Weinheim-Galerie eingeladen. Nicht nur musikalisch dabei waren "Die Schultzes". Den Erlös ihrer zum Sonderpreis verkauften CDs spenden sie für ukrainische Kinder, die in der Jugendherberge untergebracht sind. Musik machte auch Multi-Instrumentalist "Walter vun der Palz" auf dem 25 Instrumente zählenden "Orchestrion".

Die knapp zwei Jahre alte Elisa topfte am Stand der Volkshochschule fleißig Sonnenblumenkerne ein, während sich der gleichaltrige Felix am Naturparkstand, angeleitet von Naturpark-Rangerin Susanne Kaiser-Schmidt, entscheiden musste, ob er "lieber Kresse, Schnittlauch oder essbare Blüten einsäen" wolle. Er entschied sich für Letztere, vermisste allerdings "das Wasser zum Eingießen". "Das machst Du mit deinem Papa und deiner Mama zu Hause", tröstete die Rangerin.

Verkauf auch im Hermannshof

Derweilen bahnten sich die ersten Einkaufstüten schleppenden Männer ihren Weg durch die Menge. Hier lugte eine Amaryllis "Dancing Queen" aus der Tüte, dort eine Lilie "Lady Alice" und wieder aus einer anderen ein mannshoher Feigenbaum samt Früchten. "Gehen wir noch durch den Hermannshof", mahnte an anderer Stelle eine Ehefrau ihren Göttergatten, der sich lieber eine Auszeit in der "Eiszeit" von Angelika Ferrarese genommen hätte. Der Kompromiss: Es gibt ein Eis-to-Go in der Waffel, um im Hermannshof noch besondere Setzlinge für Garten und Balkon zu erstehen. Fazit auch dort: "Schön, dass der Pflänzeltag wieder stattfinden konnte!".