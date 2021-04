Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. "Was haben wir hier schon für schöne Stunden verbracht", schwärmt Hermann, als er mit Helga vor der "Woinemer Hausbrauerei" steht. Das Ehepaar aus Heidelberg unternahm mit befreundeten Pärchen schon immer gern Ausflüge in die Umgebung. Weinheim war stets ein beliebtes Ziel. Auch wegen der vielen Restaurants am Marktplatz. Alle geschlossen, es gibt nur "Essen to go". Für seinen Osterspaziergang durch die Zweiburgenstadt hat das Ehepaar eine Thermoskanne Tee und ein paar belegte Brötchen im Rucksack. Vielleicht gibt es schon im Schlosspark die erste Rast?

"Ich sitze am liebsten am Teich. Vielleicht ist da eine Bank frei", sagt Helga. Durch das Gerberviertel den schmalen Weg hoch zur Burg Windeck wäre eine Option und möglicherweise durch den Wald weiter zur Wachenburg. Oder einfach eine Runde im Exotenwald. Da wollen sich die beiden noch nicht festlegen. Ganz sicher ist aber zum Abschluss der Abstecher in der Hermannshof. Dort sind an dem Nachmittag alle Bänke besetzt. Die Menschen genießen die wärmenden Sonnenstrahlen. Schließlich sollte es am Ostermontag wieder kalt und ungemütlich werden.

Noch steht die weiße Magnolie auf der großen Wiese in voller Pracht da, ebenso die Yoshino- oder Tokyo-Kirsche, die in Japan besonders verehrt wird. Ihr ist das Kirschblütenfest gewidmet. "Blüte unscheinbar" ist auf dem Schild zu lesen, das am amerikanischen Fieberbaum hängt. Doch woher stammt das rote Osterei darunter? Tobias und Tina, ein junges Elternpaar aus Mannheim, hat es dort versteckt. Ihr zweijähriges Söhnchen Tim soll es finden. Das klappt tatsächlich. Die kleine Familie will später noch ein Stück den Blütenweg entlang gehen. Schon bei der Herfahrt hat Tina die blühende Bergstraße bewundert. Sie überlegt aber auch: "In Weinheim gibt es doch so tolle italienische Eisdielen, die werden ja wohl offen haben, oder?" Eine einheimische Besucherin des Hermannshofs bestätigt ihr dies.

...beim Betrachten der bunten Karten an der Peterskirche... Foto: Dorn

Ein Pärchen aus Heddesheim liest derweil aufmerksam die Tafel, auf der die Geschichte der Braut-Myrte im Park erklärt wird. Das etwa acht mal acht Meter große Gewächs befindet sich noch in der Winterbehausung. Gewachsen ist es aus dem Zweig eines Brautkranzes aus dem Jahr 1879. Damals heirateten Helen und Hermann-Ernst Freudenberg. Der heutige Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof war einst mit seiner Villa Wohnsitz der Weinheimer Unternehmerfamilie.

"Das ist jetzt aber auch eine schöne Idee" findet eine Passantin, als sie den österlichen Aushang an der Peterskirche entdeckt. Wie schon im letzten Jahr hat die Gemeinde entlang der Mauer Grußbotschaften zum Mitnehmen aufgehängt. Eine kleine Broschüre mit Mandelblüte als Titelbild lädt zum "Spaziergang mit Impulsen" ein sowie "für überall, für sich selbst oder mit anderen". Ein QR-Code verspricht ein "gesprochenes Vaterunser". Des Weiteren wird dazu aufgefordert, beim Spaziergang sich und die Menschen, die einem begegnen, bewusst wahrzunehmen. Außerdem heißt es: "Legen Sie ein Kreuz aus Steinen oder Ähnlichem auf den Boden." Und natürlich werden die Spaziergänger mit einem "Gottes Geleit" auf den Weg geschickt.

...oder beim obligatorischen Posieren vor der Blütenpracht im Hermannshof. Fotos: Dorn

Eine Karte, auf der eine Osterkerze und ein Strauch, geschmückt mit hübsch bemalten Eiern, zu sehen ist, enthält eine Botschaft vom Team und Ältestenkreis der Peterskirche, die nicht nur die Auferstehung Christi verkündet. Dort ist auch zu lesen: "Wir warten noch darauf, dass wieder das Leben einzieht in leeren Straßen, die verschlossenen Räume, die großen Festtafeln. Wir wünschen Ihnen, dass Sie zu Ostern trotz aller Einschränkungen sich freuen und Kraft schöpfen. Gott schenke Ihnen diese Osterfreude!" Auch ein Faltblatt mit Gebeten und Bibeltexten ist vor Ort erhältlich. Der Text zu dem Jahrhunderte alten Kirchenlied "Christ ist erstanden" darf da nicht fehlen.