2019 soll die GRN-Pflege (ehemals: Kreis-Pflege) von der Viernheimer Straße an den westlichen Stadtrand ziehen. Erhalten bleiben die historischen Gebäude, sprich: die Villa im Süden der Viernheimer Straße (rechter Rand, Mitte), das Bettenhaus (der größte Gebäudekomplex rechts) sowie die direkt "darunter" liegende Kapelle. Im Westen der historischen Bauten schließen sich viergeschossige "Punkt- und Winkelbauten" an. Im Süden entstehen Reihenhäuser. Die alte Park-Struktur bleibt zumindest in Teilen erhalten. Modell: zg