Von Paul Pflästerer

Weinheim. Ein wenig "Café-Central-Gefühl" ist schon an den vergangenen Wochenenden aufgekommen, als vor dem Gebäude der ehemaligen Uhlandschule in der Weinheimer Bahnhofstraße Bierzeltgarnituren aufgestellt wurden und sich die Stammgäste des kultigen Musikclubs auf eine Apfelweinschorle getroffen haben. Bei der "Centralen Kneipe" ist der Chef persönlich, Michael Wiegand, immer mittendrin. Seit über 25 Jahren betreibt der Veranstalter das Musikhaus, die vergangenen 16 Monate waren besonders. Nachdem im März 2020 der erste Lockdown beschlossen worden war, mussten auch Konzerte abgesagt werden. Heute hat sich schon etwas Pandemie-Routine breitgemacht, den Umgang mit dem Ungewissen hat Wiegand gelernt.

Hoffnung auf ein "Open-Mind" mit Tanzerlaubnis

"Uns geht es eigentlich ganz gut. Am Anfang war das ein Schock. Dann kamen zum Glück die Überbrückungs- und Novemberhilfen", sagt der Veranstalter. Der für die Veranstaltungstechnik zuständige Mitarbeiter musste in Kurzarbeit gehen, das sei eine größere personelle Zäsur gewesen. Mit einem prall gefüllten Veranstaltungskalender vor der Brust ging dann der Umbuchungsmarathon los.

Bis heute ist die Unsicherheit in der Branche groß: Konzerte, die unter Umständen im Herbst stattfinden könnten, werden auf 2022 verlegt. Für Wiegand kommt dieser Schritt im Hinblick auf das kommende Jahr zu früh. Er befürchtet ein Überangebot und nur halb belegte Konzerthallen. Außerdem keimt Hoffnung auf den nachhaltigen Kulturneustart auf.

Dafür verantwortlich sind die derzeit niedrigen Fallzahlen und die novellierte Verordnung. Zudem wurde das vom "Café Central" veranstaltete "Open Mind Air Festival" im Weinheimer Schlosshof als Modellprojekt ausgewählt. Doch auch hierbei müssen die Organisatoren bis zuletzt flexibel sein: "Wir wissen noch nicht, welche Regeln schlussendlich gelten. Die wichtige Frage ist, ob die AHA-Regeln gelten werden", sagt Wiegand. Schon im vergangenen Sommer spielten die Bands unter freiem Himmel, allerdings nur vor sitzendem Publikum. Gerade bei dem anstehenden Festival würde sich der Veranstalter freuen, wenn diesmal getanzt werden dürfte. Dass mit der neuen Verordnung nicht nur die Anzahl der Gäste angehoben, sondern auch die Test- beziehungsweise Nachweispflicht aufgehoben wurde, versteht er nicht: "Wir haben doch jetzt alle Möglichkeiten, um solche Veranstaltungen sicher zu gestalten. Warum nutzen wir sie dann nicht auch, bis wir die Herdenimmunität aufgebaut haben?", fragt sich Wiegand. Auch die Besucher könnten das Konzert dann ausgelassener genießen.

Vorwürfe will Wiegand aber keinem machen, er weist auf seine Situation hin und hofft, bald eine verlässliche Aussage zu erhalten. Die Stadtverwaltung, die sich für das Modellprojekt beworben hat, wartet ebenfalls und schreibt auf RNZ-Anfrage: "Diese Fragen sind genau jene, die wir im Moment auch stellen. Wir haben die Zusicherung, dass wir möglichst rasch direkte Ansprechpartner und Hinweise bekommen werden, sodass wir dies abstimmen können."

Während der Konzertpause nutzte das "Central"-Team die Zeit für kleine Umbaumaßnahmen. Ein defektes Mischpult musste ersetzt werden, bei kommenden Konzerten kommt der Sound wieder aus einem analogen Gerät. Außerdem wird das "Café Central" erneut gefördert. Diesmal geht es um eine neue Lüftungsanlage, die eingebaut werden soll. Zusätzlich sorgen drei Filter für virenfreie Luft. Es hängt nur noch an bürokratischen "Kleinigkeiten". All das sind Maßnahmen, mit denen sich das "Café Central" für die Zukunft aufstellen will.

Auch die Stadt Weinheim fördert den Club, der schon so manche Ikone des Musikgeschäfts nach Weinheim gelockt hat. Gekoppelt ist der städtische Zuschuss an Auflagen: Unterstützung gibt es für Konzerte, die einen kulturellen Mehrwert bieten. Ausgeschlossen sind zum Beispiel reine Cover-Bands. Und obwohl die Förderung für die 25 Jahre alte Institution erst seit diesem Jahr läuft, ist das Leben des Veranstalters, der die Räume von der Stadt angemietet hat, seitdem nicht leichter geworden: "Das ist keine Clubförderung im eigentlichen Sinne, sondern eher ein Ausgleich der Miete, die zuletzt erhöht wurde. Es ist für uns erträglich, hat mir Förderung aber nichts zu tun", sagt Wiegand.

Wie sähe die ideale Förderung aus? "Menschen muss der Zugang zu Kultur erschwinglich gemacht werden, Veranstalter sollen nicht alle steigenden Kosten auf die Ticketpreise umschlagen müssen. Dabei geht es auch um Genres fernab vom Mainstream. Es sollte einfach eine Unterstützung sein, sodass Veranstalter Lust behalten, so was in Zukunft zu machen."