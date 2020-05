Weinheim. (web) Nein, konkrete Entscheidungen über Sparmaßnahmen sind noch nicht gefallen. Dafür skizzierte Oberbürgermeister Manuel Just am Mittwoch im Gemeinderat das weitere Vorgehen der Kommune in der Coronakrise. Dabei verdeutlichten zuerst der OB und später die Fraktionssprecher, dass sie harte Zeiten auf die Stadt zukommen sehen. "Wir unterhalten uns über Verteilungskämpfe", so Just mit Blick auf eine mögliche Auswahl an Projekten, die der Gemeinderat auf Eis legen muss.

Die konkreten Verluste für Weinheim bezifferte Just auf "15 Millionen Euro plus x". So fallen von den ursprünglich eingeplanten 38 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen circa zehneinhalb Millionen Euro weg: rund 7,1 Millionen Euro coronabedingt, etwa 3,4 Millionen Euro, weil die Kommune Überzahlungen aus den Vorjahren kompensieren muss. Beim kommunalen Finanzausgleich liegt das Gesamtminus bei vier Millionen Euro, wobei die Einkommenssteuer mit 3,3, die Umsatzsteuer mit 0,4 und der Familienausgleich mit 0,3 Millionen Euro zu Buche schlagen. Wie hoch die Verluste sind, die wegen entgangener Gebühren entstehen, konnte OB Just dagegen nicht beziffern. Gleichzeitig sagte er zu, notleidende Betriebe indirekt zu unterstützen.

Womit er bei dem kommunalpolitischen Fahrplan für die kommenden Monate angekommen war: Im Juli soll der Gemeinderat eine Vorlage bekommen, aus der hervorgehen wird, wo die Stadt auf Gebühren und Entgelte verzichtet. Ein konkretes Beispiel war in der Sitzung am Mittwoch sehr naheliegend: die Stadthalle, in der das Gremium erneut unter Coronabedingungen tagte. Kulturveranstalter werden in naher Zukunft wohl nicht die 100-prozentige Miete entrichten müssen: Aufgrund von Besucherlimits und Abstandsregelungen können sie die Halle ja auch nicht komplett füllen.

Intern hat sich die Verwaltung bereits auf Einsparungen in Höhe von dreieinhalb bis vier Millionen Euro verständigt. "Aber das wird nicht reichen", verwies Just erneut auf die Juli-Sitzung: Konkret würden alle Ortsteile und Themenbereiche ihren Beitrag leisten müssen, baute er schon mal vor. Eine klassische Haushaltssperre wolle er trotzdem nicht, sagte er. Stattdessen plädierte er für eine Art modifizierte Ausgabensperre, die konkrete Sachkonten und Projekte in den Blick nimmt. Ein möglicher Nachtragshaushalt wird dagegen erst im September zum Thema, so der OB weiter: "Ich kann Ihnen heute keinerlei Zahlen nennen, die aussagen würden, wie sich die Positionen gegen Jahresende entwickeln." Zunächst komme es darauf an, "kontrolliert auf Sicht zu fahren".

Die Fraktionen zeigten Verständnis für Justs Ausführungen. Sie sicherten dem OB zu, aktiv an einer Haushaltskommission mitzuwirken und sich der Spardebatte zu stellen; auch wenn es schmerzhaft wird, wie gleich mehrere Fraktionssprecher betonten. Ebenfalls mehrfach gefordert wurden verstärkte Hilfestellungen von Bund und Land zugunsten der Kommunen. Ein wiederkehrendes Thema waren auch die großen Belastungen für Familien mit Kindern. So begrüßte OB Just, dass das Land die Situation in den Kitas bis Ende Juni weiter entspannen will. Dennoch bleibe die Frage, wie die Kommunen den Betrieb in den Betreuungseinrichtungen managen sollen: Allein in Weinheim gehören 30 bis 40 Prozent der Erzieher der Risikogruppe an.