In etwa so hoch war das alte Gartenmäuerchen an dem Anwesen ihrer Eltern, erklärt Heide Reinhard-Frank. Gegen die Elementarkraft Wasser hatte es keine Chance.

Von Philipp Weber

Weinheim-Heiligkreuz. Auf den ersten Blick gibt es nichts Ungewöhnliches an den Gebäuden. Erst an den Eingängen und in den Gärten der Anwesen im unteren Bereich der Straße "Im Wiesental" wird es deutlich: Fliesen, Mauern und Kellertreppen sind jünger als die Wohnungen dahinter. Es sind die wenigen sichtbaren Spuren, die das Jahr 2016 hinterlassen hat. Im Juni jenes Jahres ließen starke Regenfälle den Apfelbach anschwellen. Einige Familien "Im Wiesental" und in der Odenwaldstraße hatten Pech: "Die Bach" riss Hölzer, Geäst und Gartengegenstände mit sich – und die verstopften das Rohr, das den Bach unter der Straße "Im Wiesental" hindurchführt. Die Umgebung lief voll wie ein Waschbecken, in dem der Stöpsel steckt. Dann bahnte sich das Wasser seinen Weg.

Renate und Dieter Reinhard sowie ihre Tochter, Heike Reinhard-Frank, schildern im RNZ-Gespräch, was geschah: "Eine Nachbarin rief an und warnte uns. Als ich in den Garten meiner Eltern schaute, schwappte der Bach schon über das Mäuerchen am Grundstücksrand." Die Kräfte der Physik wirkten schon bei dem kleinen Hochwasser unerbittlich: Einer der Enkel berichtet, die Kraft des Wassers habe die alte Gartenmauer einfach weggedrückt. Die neue ist höher.

Die Reinhards taten das, was wohl die meisten tun würden: retten, was zu retten ist. Tochter Heike brachte die Autos in Sicherheit. Dann versuchten alle, das Wasser aus dem vollaufenden Keller zu bekommen. "Man denkt gar nicht daran, dass man erst mal Personalausweise oder Ordner mit Versicherungspapieren aus dem Haus holen sollte", sagt Heike Reinhard-Frank.

Dieses Rohr war im Juni 2016 verstopft. Das hat Folgen – bis heute.

Ein paar Schritte weiter deutet Nachbar Klaus Wetzel auf seinen Keller, der ebenfalls über eine Außentreppe zu erreichen ist. "Der ist bis zur oberen Türhöhe vollgelaufen", sagt er. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, denen er bis heute dankbar ist, pumpten das Wasser in einer Nacht ab. Der Schlamm blieb.

Auch Heide Jörder, deren Haus ein Stück bachaufwärts steht, erinnert sich an die Flut. "Unser Haus selbst war weniger betroffen, aber dahinter ist das Wasser in Keller und Garagen gelaufen", sagt sie. Für ihre Familie war es nicht der erste derartige Schaden. Jahre vorher war die Ortsdurchfahrt erneuert worden, dann regnete es – und das Wasser kam die Odenwaldstraße herunter. Doch der Apfelbach verließ 2016 das erste Mal sein Bett, das habe es davor und auch danach nicht gegeben, sind sich alle drei Familien einig.

"Am Tag danach schien die Sonne, so ähnlich wie in diesen Tagen", erinnert sich Wetzel. Das Hochwasser war vorbei, der Ärger begann. Zunächst sei das Interesse von offizieller Seite groß gewesen. Erster Bürgermeister Torsten Fetzner besichtigte Wetzels Keller persönlich: "Aber das lässt auch schnell wieder nach." Unvergessen bleibt das gute Miteinander in der Nachbarschaft. "Die Leute haben Ketten gebildet, um mit Aufräumarbeiten voranzukommen", beschreiben die Reinhards. Ihr Keller brauchte einen neuen Estrichbelag, der Garten eine neue Mauer. Bei Wetzel war die Heizung kaputt. Der Lehmwand zwischen seinen Kellerräumen schadet die Überflutung bis heute. Und für die neue Heizung sind auch noch energetische Ausgleichsmaßnahmen fällig. "Aktuell liegt die Schadenshöhe bei rund 80.000 Euro", sagt er. Die klar dem Hochwasser zuzuordnenden Schäden deckt eine Versicherung ab: "Aber es ist eine langwierige Sache, man muss mit Behörden in Kontakt bleiben und Handwerkern hinterherrennen."

Auch bei den Reinhards hat die Elementarversicherung "jeden Penny" der nachfolgenden Handwerkerarbeiten beglichen. Allein die Mauer hätte ohne den Versicherer um die 38.000 Euro gekostet. Vom Knatsch mit der Hausratsversicherungen gar nicht zu reden.

Bewegliche Gegenstände sind an den Ufern des Apfelbachs tabu. Fotos: Kreutzer

Die Vertreter aller drei Familien stellen jedoch klar, dass "ihr" Hochwasser in keiner Weise mit den aktuellen Katastrophen im Westen und Südosten der Republik zu vergleichen ist. Doch Spuren hinterlassen hat das Ereignis nicht nur an den Häusern und Gärten, in denen zum Teil mehrere Generationen zusammenleben.

"Unterm Strich bleibt, dass man bei jedem Unwetter ein schlechtes Gefühl hat", erklärt Wetzel. Auch das Leben am Bachufer hat sich verändert. Seit der Flut schauen regelmäßig die Behörden vorbei, um die Umgebung des Gewässers zu kontrollieren. Gartenstühle, Bänke, Holz: alles tabu. Das 2016 verstopfte Rohr sei dagegen immer noch so wie damals, sagen die Anwohner.