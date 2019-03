Von Annette Steininger und Frederick Mersi

Weinheim. Das Schlosspark-Restaurant soll nun doch erst wieder im Jahr 2020 seine Türen öffnen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ersten Bürgermeisters Torsten Fetzner hervor. Die Entscheidung in der nicht-öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses sei dabei sehr knapp ausgefallen, "denn es gab sowohl für die sofortige Verpachtung des Restaurants als auch für die jetzt beschlossene Unterbrechung gute Argumente".

Eigentlich wollte die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes gerne noch in diesem Jahr mit einem neuen Pächter starten. Als "Traum-Eröffnungstermin" nannte die Verwaltung das Osterwochenende. Der neue Pächter hätte aber mit Einschränkungen leben müssen: Es stehen Sanierungsarbeiten an Fassade und Dach an.

Immer wieder hatte es kritische Stimmen gegeben, die Bedenken hatten, ob sich dies mit dem laufenden Betrieb vereinbaren lasse. Auch ein Berater des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes meinte, es könnte für den neuen Pächter schwierig werden. Der Letzte hatte zum Ende der Sommersaison 2018 aufgegeben.

Acht Bewerber wollten nun den Restaurantbetrieb übernehmen. Im Februar waren drei Bewerber von der eigens eingerichteten Kommission eingeladen worden, zuletzt waren es nur noch zwei. "Einer hat zurückgezogen", sagte Stadtsprecher Roland Kern auf RNZ-Anfrage.

Die verbliebenen zwei Bewerber seien verständlicherweise enttäuscht über die Verschiebung. "Sie wollten es wirklich gerne machen", betont Kern. Ob sie sich noch mal bewerben werden, konnte er nicht sagen. Denn die Pacht muss nun neu ausgeschrieben werden, weil es sich um andere Voraussetzungen handele.

Die Stadt hofft nun, dass es vielleicht mehr Bewerbungen für das Restaurant geben wird. "Die drohende Baustelle wird schon manchen abgeschreckt haben", meint Kern. Ein Vorteil sei auch, dass die Bauarbeiten schneller vorangehen könnten als im laufenden Betrieb. Noch kenne man aber nicht den vollen Umfang, die Arbeiten müssten europaweit ausgeschrieben werden. Kern rechnet mit einer Eröffnung des Restaurants im Herbst oder Sommer 2020.

Für die Stadt bedeutet die Verschiebung einen Ausfall von Pachteinnahmen. Dem neuen Betreiber sollte aufgrund der bevorstehenden Arbeiten eine reduzierte Pacht von 1000 statt wie zuvor 3000 Euro monatlich gewährt werden. Durch die Verschiebung verzichtet die Kommune nun auf voraussichtlich über 12.000 Euro.

Aber das ist es Fetzner wert: "Das Weinheimer Schlosspark-Restaurant soll mittel- und langfristig eine prägende gastronomische Einrichtung der Region bleiben. Dafür ist es im Moment erforderlich, dem Restaurant eine schöpferische Pause einzuräumen, um in dieser Zeit die Renovierungsarbeiten am Schloss durchzuführen."

Letztendlich sei der Hauptausschuss der Verwaltung gefolgt: Es sei zunächst wichtiger, das Weinheimer Schloss zu erhalten und in seiner Nutzung zu verbessern. "Es ist nicht auszuschließen, dass die Bauarbeiten den Terrassenbetrieb des Restaurants beeinträchtigen", gibt der Erste Bürgermeister zu bedenken.

Vor allem eine rechtzeitige Vermarktung von Gesellschaften sei für einen Gastronomen schwierig. Dies wolle man einem neuen Pächter nicht zumuten. Die Sanierung solle nun schnellstmöglich abgeschlossen werden, um die Ruhephase so kurz wie möglich zu halten, so Fetzner. Gespräche mit dem Amt für Immobilienwirtschaft und dem Architekten würden bald stattfinden.

In den Fraktionen des Gemeinderats stieß die Entscheidung auf ein geteiltes Echo. "Wir haben uns eindeutig für eine sofortige Vermietung ausgesprochen", sagte Günter Bäro, Fraktionssprecher der Freien Wähler. "Man sollte bei der Verpachtung eine klare Linie haben und die auch durchhalten." Elisabeth Kramer, Fraktionschefin der GAL, hofft dagegen, dass die Sanierung ohne sofortige Verpachtung reibungsloser vonstattengehen kann. "Was die Verpachtung angeht, sind wir ja jetzt geübt", so Kramer.

Nicht einig war sich die SPD: "Wir haben lange in der Fraktion diskutiert und mehrheitlich abgestimmt", so Fraktionsvorsitzende Stella Kirgiane-Efremidou. Auf der einen Seite habe man den künftigen Pächter schützen, auf der anderen Seite den Bewerbungsprozess nicht abblasen wollen. Nun sei die Verwaltung gefragt: "Wir haben sehr vehement gefordert, dass die Sanierung vor Ende des Jahres 2020 fertig ist."