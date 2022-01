Eine Rarität: Bei der 1967 eingeweihten Orgel in der Peterskirche handelt es sich vermutlich um das letzte Instrument der ursprünglich in Ludwigsburg ansässigen Orgelbaufirma Walcker „aus dieser Epoche und in dieser Größe“, sagen die Experten. Fotos: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Gut ein Jahr lang hatte die 1967 in der Peterskirche eingeweihte Königin der Instrumente geschwiegen. Die mehr als 4200 Pfeifen und 62 klingenden Register letztmals zur Geltung gebracht hatte Kirchenmusikdirektor Simon Langenbach am 10. Januar 2021 – während eines unterhalb des Uhrwerks im Kirchturm abgehaltenen Gottesdiensts.

Danach entkernten Fachleute das Orgelgehäuse, bauten sämtliche Pfeifen aus und unterzogen die Einzelbestandteile des Instruments einer umfassenden Frischzellenkur. Vor allem das elektropneumatische Schleifenzugsystem hatte in der Vergangenheit viel Raum und Technik beansprucht – und zuletzt auch in der Windversorgung Defizite aufgewiesen.

Hintergrund Sanierte Orgel erklingt am Sonntag Die Wiedereinweihung der Walcker-Orgel in der Peterskirche findet am Sonntag, 23. Januar, 10 Uhr, in einem von Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller gehaltenen Festgottesdienst statt. Kirchenmusikdirektor Simon Langenbach bringt die Orgel unter anderem mit dem Präludium und der Fuge G-Dur BWV 541 von [+] Lesen Sie mehr Sanierte Orgel erklingt am Sonntag Die Wiedereinweihung der Walcker-Orgel in der Peterskirche findet am Sonntag, 23. Januar, 10 Uhr, in einem von Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller gehaltenen Festgottesdienst statt. Kirchenmusikdirektor Simon Langenbach bringt die Orgel unter anderem mit dem Präludium und der Fuge G-Dur BWV 541 von Johann Sebastian Bach zum Klingen. Im Anschluss gewähren Orgelbaumeister Gerhard Lenter und Langenbach von 11.30 Uhr an "Hörbilder" in die Klänge der Orgel. Johannes Matthias Michel an der Orgel und das Nordbadische Blechbläserensemble unter der Leitung von Landesposaunenwart Armin Schaefer laden um 19 Uhr zu einem "Festkonzert mit festlicher und fetziger Musik für Orgel und Blechbläser" in die Kirche ein. Der Eintritt ist jeweils frei. Allerdings ist eine Anmeldung über www.ekiwhm.de erforderlich. Es gilt die 2 G-plus-Regel. Eine Woche später, am Sonntag, 30. Januar, 17 Uhr, gibt es für Familien ein Orgelkonzert mit Musik von Michael Porr. An der Orgel sitzt Langenbach, als Erzählerin steht ihm seine Frau, Kirchenmusikdirektorin Anne Langenbach, zur Seite. Auch hier gilt: freier Eintritt nach Anmeldung und 2 G-plus. Für Schüler genügt der Schulausweis. (keke)

Lieferprobleme verhinderten Inbetriebnahme an Weihnachten

Insgesamt waren es mehr als 10.000 mit kleinen Zettelchen beschriftete "Puzzleteile", die sich auf der Empore zwischengelagert wiederfanden. "Nicht vorzustellen, wenn ein Windstoß die Zettel durcheinandergewirbelt hätte", so Pfarrerin Ute Haizmann. "Wir haben die bisherige Anlage gegen rein elektrische Schleifenzugmagneten ausgetauscht und mithilfe der dadurch gewonnenen Freiräume bessere Strukturen schaffen können", gaben Orgelbaumeister Gerhard Lenter und sein Sohn Andreas Anfang dieser Woche schon einmal Einblicke sowie eine kurze Hörprobe, womit sie das mächtige Volumen des Instruments verdeutlichten. Dessen besonderes Merkmal: "Es handelt sich um das vermutlich weltweit letzte erhaltene Werk der Firma Walcker aus dieser Epoche und in dieser Größe", so Orgelbaumeister Lenter nicht ohne berechtigten Stolz.

Zu Recht stolz: Kirchenmusikdirektor Simon Langenbach und Pfarrerin Ute Haizmann. Foto: Kreutzer

Nicht nur technisch sei die Orgel jetzt wieder top. Die zuletzt aufgetretenen Mängel an der veralteten Elektrik seien nun behoben. Das Instrument werde damit auch den aktuellen Sicherheitsstandards gerecht, ergänzte Simon Langenbach. Zudem wurde das neue Klangbild meisterhaft auf den 2004 umgestalteten Kirchenraum abgestimmt. "Als die Orgel 1967 eingebaut wurde, zeigte sich die Peterskirche in einem anderen baulichen Zustand und verfügte über eine völlig andere Akustik", erläuterte der Bezirkskantor die Hintergründe.

So befand sich unter dem Putz über den Gewölben hauptsächlich Stroh, der den Klang der Orgel weicher und milder ertönen ließ. Weitere in der Folgezeit von 1991 an erfolgte Veränderungen wie die Erhöhung des Winddrucks und Eingriffe in einzelne Register glich der Orgelbaumeister gleichfalls wieder dem Originalzustand an. "Die Orgelpfeifen sprechen jetzt natürlicher und weniger aggressiv an", begeisterte sich der Bezirkskantor. Insgesamt vereine sich aus vielen einzelnen Klangfarben unter dem blauen Himmel der Orgelempore nun "ein homogener Klangkörper, der kraftvoll, warm und sanft, romantisch, aber auch glanzvoll, ja vielleicht auch einmal flippig daherkommen kann". Alles in allem zeige sich das Instrument in seiner Klangkrone gezähmter, insbesondere "was das Schrille betrifft".

Unter anderem die Orgelpfeifen wurden einer Frischzellenkur unterzogen. Foto: Kreutzer

Die letzten Handgriffe und Programmierungsarbeiten sowie den Anschluss der Starkstromtechnik am Spieltisch nahmen Vater und Sohn Lenter sowie Florian Bartmann von der Elektrotechnikfirma Radke vor. Die Ansteuerung der Orgel über den Spieltisch durch "noch mehr Möglichkeiten bietende Datenkabel" sei "noch nicht ganz okay", so die Männer vom Fach. Verantwortlich hierfür zeichneten nicht zuletzt Lieferantenprobleme sowie der Konkurs eines Zulieferers, der zu einem Engpass bei den Spezialteilen führte. "Eigentlich war die Wiedereinweihung der Orgel schon an Weihnachten geplant", so Haizmann.

Am Sonntag ist es so weit: Die restaurierte Orgel ist endlich zu hören. Foto: Kreutzer

In das Orgelwerk wieder zurückgeführt wurden auch 58 bei einer früheren Restaurierung ausgelagerte Pfeifen mit einem sogenannten Nonnen-Glöcklein-Register. Sie waren dem damaligen Zeitgeschmack zum Opfer gefallen, jetzt aber hat die Orgel ihre Kinder wieder. Pfarrerin Haizmann beschrieb es "fast als ein Wunder", dass der Orgelbaumeister beim Wiedereinbau der Pfeifen, Register und Manuale – unter ihnen die zehn Meter hohen Prinzipale, aber auch die Mini-Pfeifchen – schon das Gesamtkonzept im Kopf hatte, also die Art und Weise, wie das Instrument am Ende klingen soll.

Für die Pfarrerin wie den Bezirkskantor "sensationell" zeigte sich das finanzielle Engagement der Weinheimer Bürger und vieler Firmen. Durch Spenden sowie den Kauf und Verkauf des zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellten Orgelweins sowie die Übernahme von rund 200 Orgel-Patenschaften sammelten sich 177.000 Euro auf dem Orgelbaukonto an. Beim Orgelwein hatte sich der Betrieb "Getränke Müller" hervorgetan.

Unter anderen zahlreiche ältere Gemeindeglieder und Freunde der Peterskirche hätten eine solche Patenschaft auf den Namen ihrer Enkelkinder übernommen, berichtete Pfarrerin Haizmann: "So können unsere Enkel die Orgel noch immer hören, auch wenn es uns nicht mehr gibt", hätten die Omas und Opas ihr finanzielles Engagement begründet. Insgesamt schlägt die durch die Badische Landeskirche bezuschusste Orgelsanierung mit rund 330.000 Euro zu Buche.