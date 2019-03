Weinheim. (RNZ) Mitten im schönsten Familienfest kommt ein Satz von der geliebten Tante, der einen mit offenem Mund dasitzen lässt: Sei es eine diskriminierende Äußerung zum Thema Flüchtlinge, Behinderungen, Homosexualität oder eine Auslassung über die Pflicht zur "Erhaltung der eigenen Art", häufig noch im Kontext des "Naturschutzes".

Wie geht man damit um? Welche Strategien benutzen Rechtspopulisten, um ihre diffamierenden und diskriminierenden Meinungen unter die Menschen zu bringen? Wie kann man diesen entgegentreten? Diese Fragen sind Bestandteil eines vierstündigen Workshops der Naturfreunde Weinheim am Samstag, 16. März, im Zentrum für Inklusion, Elisabethstraße 9.

Laut einer aktuellen Studie der Heinrich-Böll-Stiftung (dies ist eine parteinahe Stiftung der Grünen, Anm. d. Red.) stimmen etwa ein Drittel der Deutschen ausländerfeindlichen Aussagen zu. Zudem steigt die Abwertung von Muslimen und geflüchteten Menschen an. Und dies in der Mitte der Gesellschaft und keineswegs ausschließlich an deren sozial benachteiligten Rändern. Zudem unterwanderten rechtsextreme Gruppierungen unter anderem die Umweltbewegung, um mit einem aktuellen Thema an Diskussionen anzuknüpfen und für ihre Positionen zu werben, warnen die Naturfreunde Weinheim.

"Die Naturfreunde streiten seit ihrer Gründung 1895 für eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft", heißt es in der Einladung: "Das Ziel unseres Verbandes war und ist es, eine Gesellschaft ohne Ausbeutung von Mensch und Natur zu schaffen."

Mit inhaltlichen Angeboten, sei es im Sport, in der Kulturarbeit, bei politischen Veranstaltungen oder auf Wanderungen versuchten die Naturfreunde "Inseln der Solidarität" in einer "immer weiter durchkapitalisierten Welt" zu schaffen und im "Heute" schon ein Stück "Morgen" durchblicken zu lassen. Ein Stück gelebter Solidarität sei auch das Trommhaus der Ortsgruppe Weinheim.

Dieses steht allen Menschen für Gruppen-Übernachtungen zur Verfügung und wird komplett in Eigenregie geführt. Ein solidarisches Miteinander sei auch in den gemeinsamen Aktivitäten der Ortsgruppe, etwa auf Wanderungen und Ausflügen, bei der Ausrichtung des Krempelmarkts und anderen Aktionen zu spüren.

"Und damit diese Inseln der Solidarität größer werden, laden die Naturfreunde alle Menschen ein, sich mit dem Argumentationstraining fit zu machen, um gegen Ausgrenzung und Rassismus künftig klar Position beziehen zu können", heißt es abschließend.

Info: Da nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmern mitmachen kann, wird um Anmeldung per E-Mail unter nf_whm@gmx gebeten. Das Argumentationstraining gegen rechte Sprüche startet am Samstag, 16. März, um 10 Uhr und dauert bis 14 Uhr.