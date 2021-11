Von Günther Grosch

Weinheim. "Mittwochs Ruhetag" steht an der Eingangstür des Restaurants "Beim Alex" im Rolf-Engelbrecht-Haus. Aber es gibt eine Ausnahme von der Regel: Es ist der "etwas andere Ruhetag", der Stella Kirgiane-Efremidou und ihrem Ehemann Alexandros Efremidis Herbst für Herbst heilig ist. An diesem Tag bleibt die Küche nicht kalt, sondern es dampft noch stärker als sonst aus allen Töpfen und Pfannen: "Essen für einen sozialen Zweck" lautet seit 33 Jahren das Motto, wenn Gäste und Freunde des Hauses, Verwandte und Bekannte sowie das Servicepersonal in der Küche und in den Gasträumen vereint sind.

Dagegen kommt selbst Corona nicht an, wie sich 2020 gezeigt hatte. Zwar hatte das Pächter-Ehepaar das Schmausen ausfallen lassen müssen. Dafür stand eine Spendenbox bereit für Kunden, die damals ihr zuvor bestelltes Essen vor Ort abholten. Mithilfe dieser Gelder und weiterer großzügiger Spenden konnte man den damaligen Empfängern aus dem Pilgerhaus, von der Lebenshilfe, in den Diakonie-Werkstätten, bei der Nikolauspflege und in der Maria-Montessori-Schule noch ein erkleckliches Sümmchen überweisen.

Dieses Jahr war es wieder fast wie immer. Es wurden "Moussaka", "Pastitsio", "Gemista", "Giuvetsi" und "Gyros-Pfännchen in Metaxa-Soße" aufgetischt. Geselligkeit und gute Laune waren Trumpf, um die 1989 begonnene Tradition fortzuführen. Zehn Liter Kürbis-Creme-Suppe mit Kokos-Curry-Note, 15 Kilo Quitten mit Sahne sowie "Bougatsa"-Blätterteig mit Vanille rundeten das kulinarische Angebot ab. 190 Essen wurden ausgegeben.

Die Anfänge reichen mehr als drei Jahrzehnte zurück. Stella und Heidi, die Ehefrauen der beiden TSG-Sportkameraden Alexandros Efremidis und Klaus Flößer, hatten gerade ihre ersten Kinder Eleni und Philipp zur Welt gebracht, beide kerngesund. Aus Dankbarkeit beschlossen die Elternpaare, etwas für jene zu tun, deren Kinder mit Behinderungen auf die Welt kommen: "Wir veranstalten ein Benefizessen, dessen Erlös wir Einrichtungen spenden, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten." Aus der Einmalaktion wurde ein Dauerbrenner, nicht nur am Herd. Rund 135.000 Euro kamen im Laufe der Jahre zusammen, ergänzt um den diesjährigen Betrag in Höhe von 3890 Euro, der noch aufgerundet wurde.

Inzwischen ist Eleni Efremidou-Hartmann selbst Mutter zweier Kinder. Der 18 Monate alte Leonidas war ebenfalls dabei, während die zehn Wochen alte Olympia das Geschehen im Kinderwagen eher verschlief. Derweilen koordinierte Mama Eleni das Geschehen und dirigierte das 25-köpfige Service- und Küchenpersonal. Mittendrin war der "singende Erste Bürgermeister", Torsten Fetzner. Der hatte seine Gitarre zu Hause gelassen und hielt in Vertretung des erkrankten Wirts Alexandros, der erstmals in der Geschichte des Benefizessens fehlte, die Geldkatze des "Oberkassiers" in seinen Händen.

Für musikalische Umrahmung sorgten Sängerin Targol Dalirazar und Gitarrist Sebastian Woytinnek, beide im Hauptberuf als Sozialarbeiter und Musiktherapeuten für das Pilgerhaus tätig. Musikfreunden dürfte Dalirazar aus dem TV-Format "The Voice" bekannt sein, wo sie es 2020 unter den Fittichen von Mark Forster zum "Battle" schaffte. Dem Benefizessen lieh Dalirazar mit Sinéad O’Connors Blues-Balladen "Nothing compares 2 U" und "Tennessee Whiskey” ihre Stimme.

Oliver Kümmerle gab den Türsteher

Als "Türsteher" achteten der Vorsitzende der "Lebenshilfe", Oliver Kümmerle, und sein Stellvertreter Oliver Andres darauf, dass die 3G-Regel eingehalten wurde. Auch OB Manuel Just hatte sich zum "Abkassieren" angemeldet, musste aber wegen einer längeren Sitzung passen. Klaus Flößer hielt "hinter der Theke" die Stellung, während Stella Kirgiane-Efremidou mit der "Philia"-Crew den Kochlöffel schwang. Neben dem Restaurantpersonal Ioannis Valodimos, Emilios Efremidis, Stavroula Kokinaki und Lee Munkjhargal, das auf seinen freien Tag verzichtete und ehrenamtlich arbeitete, zeigten sich als Unterstützer die Firmen Getränke Müller, Kopier-Point Seydel und Obst-Gemüse-Mann aktiv.