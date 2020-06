Weinheim. (web) Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Joghurt-Automaten der Weinheimer Bauernfamilie Großhans beschädigt. Einen ähnlich lautenden Bericht des Polizeipräsidiums Mannheim bestätigte Landwirtin Iris Großhans am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung. "Der Automat war am Sonntagabend gegen 23 Uhr noch in Ordnung, am Morgen darauf haben wir bemerkt, dass jemand das Sicherheitsglas zum Splittern gebracht hat, vermutlich mit Gewalt", schildert Iris Großhans. An den Automaten an der Waidallee – der sogenannten Milchtankstelle – gebe es aber weiter alle gewohnten Produkte zu kaufen: "Die Automaten sind voll funktionsfähig." Ärgerlich ist das Ganze trotzdem: Das Glas muss ersetzt werden, das kostet um die 1000 Euro. Derartige Vorfälle sind indes selten an der Milchtankstelle, die es seit zehn Jahren gibt. "Einmal wurde ein Automat aufgebrochen, sonst war nichts", so die Besitzerin.

Info: Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 06201/ 1 00 30 entgegen.