Weinheim. (cis) Er habe sich die Frage gestellt, ob es diese Problematik an der Bergstraße überhaupt gebe. "Ich wurde schnell belehrt." So schilderte OB Manuel Just seine anfänglichen Gedanken zu dem Projekt "Läuft?!", das seit Januar 2019 in Weinheim als Standort für den nördlichen Rhein-Neckar-Kreis verankert ist. Ein Blick in den Bericht der Sozialarbeiter Tina Haas und Felix Rothenbacher beantwortete Justs Frage deutlich: Seit Projektstart wurden 63 junge Menschen in das Projekt aufgenommen und betreut. Was sie eint: Als sogenannte "entkoppelte Jugendliche" befinden sie sich weder in Schule noch Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, oftmals haben sie keinen Anspruch auf soziale Leistungen. Ihre Zahl wird bundesweit auf 21.000 geschätzt.

Der Bericht, den Tina Haas und Felix Rothenbacher an diesem Abend den Mitgliedern des Kinder- und Jugendbeirats liefern, ging unter die Haut. Weil es keine Nachricht aus fernen Großstadtwelten war, sondern deutlich zeigte: Nicht für alle Jugendlichen sind das beschauliche Weinheim und die Kommunen des nördlichen Rhein-Neckar-Kreises ein Ort der Glückseligkeit. "Die, die zu uns kommen, haben Multiproblemlagen", beschrieb Tina Haas ihre Klientel. Starke Suchtproblematiken, Straffälligkeit – teils sogar mehrfach – und familiäre Probleme wies sie als die drei größten Bereiche aus, weswegen die jungen Menschen sie aufsuchten. "Wir wollen frühzeitig anknüpfen, damit sie nicht aus dem System fallen", beschrieb Rothenbacher den Anspruch des Projekts, das sich an Jugendliche und junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren richtet.

Aufgehängt ist das unter dem Dach der Jugendagentur Job Central laufende Projekt in einem Trägerverbund, zu dem neben Job Central auch die Jugendagentur Heidelberg, der Verband für Bildung und Integration Heidelberg und die Werkstattschule gehören. Das Betreuungsgebiet erstreckt sich von Laudenbach im Norden bis Schriesheim im Süden und zieht sich über Heddesheim, Ladenburg und Edingen-Neckarhausen bis Ilvesheim in die Rheinebene.

Für die Arbeit der Sozialarbeiter vor Ort ist die Vernetzung wichtig. "Wir können sie bei Partnern direkt anbinden", beschrieb Tina Haas die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen in der Stadt, etwa die Wohnungslosenhilfe der Caritas oder die Suchtberatung. Dafür muss aber die Bereitschaft des Klienten gegeben sein. Die ist keine Selbstverständlichkeit, denn nicht jeder der Betreuten, von denen 34 aus Weinheim kamen, gefolgt von Hemsbach und Schriesheim (je sieben), fand freiwillig zum Projekt. Manchmal waren es gerichtliche Auflagen, die erfüllt werden mussten.

Doch das waren statistisch gesehen wenige. Die Hälfte der Betreuten fand den Zugang zu "Läuft?!" übers Jobcenter oder Jugendamt, ein weiterer großer Teil kam über den freien Zugang, also die "offene Tür", die Haas und Rothenbacher bieten. "Jugendliche können immer zu uns kommen", sagte der Jugendarbeiter. Kommen sie mit einem Ziel, werde daran anhand eines "Case Managements" gearbeitet – das beinhaltet Schaffen von Vertrauens ebenso wie den Aufbau einer Alltagsstruktur. Durchschnittlich, so Haas, dauere die gesamte Prozessbegleitung rund zehn Monate.

"Läuft?!" sei eine Möglichkeit, Jugendliche zurückzubringen in die Gesellschaft, hatte OB Manuel Just das Projekt in seiner Einleitung grob umrissen. Entsprechend honorierten auch die Gremiumsmitglieder die Ausführungen von Haas und Rothenbacher. Die einhellige Meinung war, dass das Projekt jeden investierten Cent wert sei. Das heißt für Weinheim die Finanzierung von 1,2 Stellen in der Jugendagentur Job Central, die weiteren Kosten werden durch Mittel des Rhein-Neckar-Kreises und des Europäischen Sozialfonds gedeckt.

"Jeder Jugendliche ist es wert, ihn aus der Misere herauszuziehen", dankte Katrin Rauschenbusch (Freie Wähler) den Sozialarbeitern für ihre Arbeit. Die ließe sich am Erfolg messen. Laut Zwischenauswertung des Projekts aus dem März des laufenden Jahres hatten von bis dato kreisweit 120 Teilnehmern 33 Prozent eine schulische oder berufliche Aus- oder Weiterbildung aufgenommen, und 17 Prozent standen in einem Beschäftigungsverhältnis. 30 Prozent waren nicht beschäftigt oder arbeitssuchend, über die restlichen 20 Prozent, darunter auch jene, die das Projekt abgebrochen hatten, war nichts bekannt. Auch in Weinheim gibt es die, die ihren Weg trotz Begleitung nicht finden. So berichtet Rothenbacher von zwei Teilnehmern, die mittlerweile inhaftiert seien, zwei weitere seien verstorben. "Es geht nicht immer gut aus – aber meistens", kommentierte er. Für ihn sei wichtig, dass sie die Chance hatten.