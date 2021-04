Von Philipp Weber

Weinheim. Dass Hausärzte selbst in attraktiven Wohnregionen ein rares Gut sind, gilt als offenes Geheimnis. Weniger bekannt ist, dass sich auch die Suche nach Medizinischen Fachangestellten (MFAs, früher: Arzthelferinnen) zunehmend schwierig gestaltet. Auch Auszubildende sind schwer zu bekommen. Coronabedingt sind nun auch Schulpraktika weggefallen, über die sonst Bewerberinnen – männliche Bewerber sind selten, wenngleich ebenfalls willkommen – angesprochen werden.

Die Ärztevereinigung Regiomed Weinheim hatte am Mittwoch zum virtuellen Pressegespräch eingeladen. Denn das Ziel des Vereins, der eigenen Angaben zufolge 140 Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen vertritt, ist klar: Regiomed will zeigen, dass sich Berufsbild und Alltag einer heute tätigen MFA stark von dem einer früheren Arzthelferin unterscheidet. Sofern die Grundvoraussetzungen vorhanden sind – Freude am Umgang mit Menschen und Gewissenhaftigkeit bei der Arbeit – stehen den MFAs nach der dreijährigen Ausbildung die Wege in verschiedene Aufgabengebiete mit verschiedenen Schwerpunkten offen. Die Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten reichen bis hin zur NäPa, der Nicht-ärztlichen Praxisassistentin, die erweiterte Kompetenzen hat und mehr Verantwortung trägt.

Das klingt eigentlich nicht schlecht. Zumal es sich um sichere Arbeitsplätze handelt, Schulnoten oft weniger zählen als der Eindruck vor Ort – und die Arbeit der MFAs den Ärztekammern inzwischen auch mehr Geld wert ist. Zumindest gab es zuletzt ein Gehaltsplus von sechs Prozent. Warum die Lage trotzdem herausfordernd ist, erklärten Dr. Daniel Link als Vertreter einer großen hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Hemsbach, Dr. Michael Möllers, ein in Weinheim niedergelassener hausärztlicher Internist, und Dr. Tilman Steinhausen, ebenfalls hausärztlicher Internist aus dem Ärztehaus Hirschberg. Letzterer nahm mit der leitenden MFA seines Hauses, Tanja Laudenklos, teil. Nicht zu vergessen: Regiomed-Geschäftsführer Dr. Friedrich-Karl Schmidt.

Schmidt erklärte, dass die Praxen inzwischen darauf achten, sich die Kräfte nicht gegenseitig abzuwerben. "Möglicherweise liegt das ausbaufähige Interesse an dem Beruf daran, dass er zu viel Konkurrenz durch Jobs in der Verwaltung erfährt", so Schmidt. Dort falle der Umgang mit zum Teil herausfordernden Patienten weg – "wobei die Arbeit mit Menschen meist schön ist", beteuert er.

Tanja Laudenklos würde ihren Beruf auch ein zweites Mal ergreifen, betonte sie. Sie berichtete von ihrer Ausbildung (ebenfalls in einer Hausarztpraxis), der Neuausrichtung ihrer Arbeit, als ihre Kinder größer wurden – und ihren Zusatzqualifikationen. Für Daniel Link ein gutes Stichwort: "Die MFAs haben Kompetenzen entwickelt, die es uns angesichts großer Zeitknappheit erlauben, Tätigkeiten zu delegieren." Er wisse, dass er sich auf die Einschätzungen seiner MFAs verlassen kann. Ein Beispiel dafür sei das Beobachten von Wunden, bei dem die MFAs viel Vorarbeit leisten. "Diese Kräfte bilden eine entscheidende Schnittstelle, etwa bei der Versorgung von immobilen Patienten im häuslichen Bereich." Auch seine Kollegen bestätigten, dass sich Hausarztpraxen heute als Teams begreifen – nicht als straffe Hierarchien, an deren Spitze der Arzt thront (dass es, wenn schon, eine Ärztin wäre, wird ohnehin immer wahrscheinlicher).

Kurz: An mangelnder Wertschätzung in den Praxen sollte es heute nicht mehr scheitern. Doch wie sieht es in der Gesellschaft aus? Tilman Steinhausen sieht Aufholbedarf. Ihn hat es geärgert, dass es die flächendeckenden Coronaboni nur für Kliniken gab. Wenngleich sein Haus zu den Praxen zählte, die ebenfalls mehr Geld auszahlten.

Dass gerade die Hausärzte auf ihre MFAs angewiesen sind, wurde in dem Gespräch wieder und wieder betont. Ohne deren Mitarbeit und Kenntnisse, die durch regelmäßige Ausbildungen aufgefrischt werden, sähe es gerade in diesem Bereich noch düsterer aus. Er sei fast 68 Jahre alt gewesen, als er einen Nachfolger für seine Praxis gefunden hatte, erklärt Friedrich-Karl Schmidt. Sein Kollege Möllers führt den Ruf von Hausärzten ins Feld, die einige immer noch als "Attestschreiber" abstempeln. Dabei seien die Hausärzte gerade in Krisenzeiten für Patienten die Ansprechpartner Nummer eins, was sich auch in viel Arbeit niederschlage. "Wir sind am Rande der Belastbarkeit", so Daniel Link.

Trotzdem – und das ist der Runde wichtig – werben sie um MFAs: "Die Nachwuchskräfte werden behutsam an den Beruf herangeführt, sie landen nicht gleich in Corona-Schwerpunktpraxen." Die Forderung an die Politik lautet, die Refinanzierung der Praxen zu verbessern, so Steinhausen. Denn diese müssten ihre MFAs gut zahlen, aber eben auch kalkulieren.