Von Günther Grosch

Weinheim-Oberflockenbach. "Es war kein leichter, sondern ein unebener und schwieriger Weg." Ortsvorsteherin Heide Maser seufzte und strahlte bei der offiziellen Wiedereröffnung des frisch sanierten alten Rathauses zugleich. Um die Meinung der Bürger vorwegzunehmen, die bereits im Vorfeld beim "Tag der offenen Tür" als Erste das neue "Ortsteil-Wohnzimmer" besichtigen durften: Aus dem durch einen jahrzehntelangen Sanierungsstau marode gewordenen Gebäude ist wieder eine "Zierde" und ein "Glanz- und Schmuckstück" geworden.

Denn: Ob die noch aus den 1950er-Jahren stammende "altertümliche" technische Ausstattung, Schimmel- und Schädlingsbefall im Inneren, eine auch von Laien deutlich erkennbare Setzung des Hauses von Nordost nach Südwest, eine Heizung mit Einzel-Elektroöfen, verfaulte Balken im Dachstuhl oder eine "Gebäude-Außenhülle, die kurz vor dem Abfallen stand": Hier war nichts so, "wie es eigentlich sein sollte".

Ein Fall also für die Abrissbirne? Stadt und Denkmalamt sagten "Nein" und wollten das Kulturdenkmal stattdessen einer neuen, intensiven Nutzung zuführen. Keine leichte Aufgabe für das Architekturbüro Hallmann & Schneider, das in Heidelberg und Weinheim ansässig ist. Steht das 1901 auf einem zugeschütteten Teich erbaute Rathaus doch auf schlammigem Untergrund. Konsequenz: Unter anderem mittels Betoninjektionen sowie dem Eintrag von Pfählen wurde zunächst die Gründung ertüchtigt.

Der Abdeckung des Dachs folgte das nächste Schockmoment. Der vom Landesdenkmalamt als "zwingend erhaltungswürdig" eingestufte Dachstuhl zeigte sich aufgrund jahrzehntelangen Eindringens von Regenwasser, Befall von Holzschädlingen und Unterdimensionierung als "nicht annähernd erhaltbar". Von der Originalsubstanz wäre wenig übrig geblieben, so Architekt Martin Hallmann. Nach statischer Neuberechnung und langwierigen Preisverhandlungen mit den ausführenden Firmen erlangte man schließlich die Zustimmung der Denkmalschützer, den Dachstuhl des "Urbaus" ein-schließlich Glockenturm aufwendig instand zu setzen und den Dachstuhl des Erweiterungsbaues abreißen und erneuern zu dürfen. Es blieb nicht der einzige Zwischenfall, der den Zeitenplan zerschoss.

"Maximaler Termindruck bis zum glücklichen Endspurt" - mitunter hatten 25 Mann zeitgleich gearbeitet - bestimmte nach Angaben des Architekten auch die weiteren Arbeiten. Die sich nicht nur aus Sicht der geladenen Einweihungsgäste "gelohnt haben". Er sei froh, dass "alles so geklappt hat", dankte Hallmann allen Mitarbeitern, beteiligten Handwerksfirmen und nicht zuletzt den Vertretern der städtischen Ämter.

Durch die Instandsetzung der Gründung und der Generalsanierung des Gebäudes habe man zwei große Ziele erreicht, so Hallmann und Maser in ihrem gemeinsamen Fazit. Ein altehrwürdiges und das Ortsbild prägendes Kulturdenkmal konnte für die Bürger erhalten und für die kommenden Jahrzehnte ohne weitere große Instandhaltungskosten vielfältig nutzbar gemacht werden. Darüber hinaus wurde das Gebäude einer intensiven und angemessenen Nutzung zugeführt. So soll das Gebäude als Rathaus und Bürgerbüro sowie als Anschlussunterbringung für anerkannte Flüchtlinge genutzt werden, womit ein gewisses Maß an Wirtschaftlichkeit gegeben ist: "Ohne diesen Schritt wäre das Gebäude weiter verkommen und zerfallen".

Augenzwinkernde "Notiz am Rande", auf die Hallmann in einem alten Büchlein gestoßen war: Die Erstellung des Rathauses Oberflockenbach habe laut einer Aufstellung aus dem Jahr 1902 - ohne technischen Ausbau und auf Schlamm gebaut - 18.600 Mark gekostet. "Allerdings lag der Handwerker-Stundenlohn damals bei 20 Pfennigen."

Während im Hauptgebäude vier Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge erstellt wurden, befinden sich im neuen Anbau des Rathauses - hier stand früher eine Garage, in der das Schneeräumfahrzeug des Bauhofs untergebracht war - die Büros der Verwaltungsmitarbeiter. Hell und freundlich und mit einem vergrößerten Platzangebot für die Ortschaftsräte und Besucher zeigen sich das Bürgerbüro, das Dienstzimmer der Ortsvorsteherin und der Sitzungssaal mit dem antiquarischen - leider weiß überstrichenen - Tresor als Relikt des einstigen Amtszimmers.

Was mit dem originalen, von 1971 stammenden Wandbild geschehen soll, das aus dem letzten Jahr vor der Eingemeindung Oberflockenbachs stammt und auf dem Dachboden gefunden wurde, steht noch nicht fest. Eine Restaurierung des von Schimmelbefall gezeichneten Dokuments ist auf rund 2000 Euro veranschlagt. "Eine Summe, über die wir nicht verfügen", so Maser. Sie hofft auf den einen oder anderen großzügigen Spender, der die Restaurierung vielleicht doch ermöglicht.

Info: Öffnungszeiten der Verwaltungsstelle: Montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr; montagnachmittags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr.