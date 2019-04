Weinheim. (pol/mün) Ein Hustenanfall einer Autofahrerin hatte am Samstag in Weinheim schwerwiegende Folgen. Gegen 16.30 Uhr hatte die Frau in ihrem Opel auf der Birkenauer Talstraße den Hustenanfall. Dabei verlor sie die Kontrolle über den Zafira und der Pkw durchfuhr einen Holzzaun und krachte gegen eine Hausfassade.

Die 44-jährige Fahrerin wurde nach Angaben der Polizei verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr kurzzeitig umgeleitet werden. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro.