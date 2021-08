Weinheim. (hö) Die Freunde von Nostalgierädern hatten es in den letzten anderthalb Jahren nicht einfach: Erst wurde die fünfte Auflage der "Velowino"-Radtour im letzten Jahr abgesagt; dann stritten sich die Organisatoren mit der Heiligkreuzsteinacher Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl, ob eine angeblich verweigerte Straßensperrung für das Aus verantwortlich war; und schließlich wurde die Veranstaltung um drei Monate verschoben. Aber jetzt gibt es kein Vertun mehr, die "Velowino 2021" startet endgültig am Sonntag, 12. September, zwischen 6.30 und 10.30 Uhr, wie die Organisatoren nun mitteilten.

In Weinheim, aber auch in Ladenburg und Ober-Abtsteinach als Verpflegungsstationen, ist man schon vorbereitet. Von der Zweiburgenstadt geht es dann wieder auf die besonderen Ausfahrten an den Neckar oder in den Odenwald mit historischen oder nostalgischen Rädern; hier treffen sich Gleichgesinnte ohne Kommerzdruck, um sich über ihre liebevoll hergerichteten Räder auszutauschen und nicht zuletzt Ersatzteile – sie gibt es im Schlosshof – zu finden.

Nach wie vor stehen die historischen oder nostalgischen Fahrräder, Rennräder oder sonstigen Modelle aus den 70ern und 80ern im Mittelpunkt, also Einfachheit statt Hightech, Leder statt Latex, alter Charme und Wertbeständigkeit statt Wegwerfmentalität. Die alten "Macher" – das bewährte Organisationsteam der "Velowino"-Veranstaltungen der letzten Jahre und der Verein Radsport-Rhein-Neckar e.V. – sind alle wieder dabei, auch die Sponsoren haben ihnen die Treue gehalten.

Es bleibt dabei: Jeder kann teilnehmen, der auf Rädern fährt, die älter als Baujahr 1988 sind. Die Rennräder haben Stahlrahmen, die Schalthebel sitzen am Rahmen, Schalt- und Bremszüge liegen frei. Die Schuhe sind meist aus Leder und stecken meist in Körbchen an den Pedalen. Die meisten Fahrer tragen passende Trikots, oft aus reiner Wolle, und viele haben nostalgische Accessoires am Rad. Dieses Jahr bestimmen zudem alle Teilnehmer in einer Art Schönheitskonkurrenz das hübscheste Fahrrad, das beste Erscheinungsbild, aber auch der jüngste und der älteste Mitradler werden prämiert.

Auch bei den Touren ist wieder für jeden Schwierigkeitsgrad und jede Herausforderung etwas dabei. Insgesamt werden vier Strecken angeboten. Grundsätzlich gibt es eine recht einfache, flache Strecke und drei bergige, die durch den Odenwald führen und vor allem für Rennräder geeignet sind; die 80- und die 120-Kilometer-Tour wurden zudem neu konzipiert. Start und Ziel ist jeweils der Schlosshof.

> "Velowino 40": "Die Lockere" mit ihren 46 Kilometern führt ab dem Start um 10.30 Uhr auf asphaltierten Wirtschaftswegen nach Ladenburg mit der Verpflegungsstation am Carl-Benz-Museum. Die Flachstrecke spricht auch Familien an. Dabei dürfen Rennräder, alte Tourenräder, aber auch Exoten wie Lastenräder, Feuerwehrräder und andere alte Schätzchen mitmachen. Die Startgebühr liegt bei 48 Euro.

> "Velowino 55": "Die Moderate" – Start ist um 9.30 Uhr – ist genau richtig für alle, denen die 40-Kilometer-Strecke zu flach und die 80-Kilometer-Strecke zu anstrengend ist. Sie führt hügelig auf 57 Kilometern mit 450 Höhenmetern durch den vorderen Odenwald und dann über die Ebene zurück nach Weinheim. Die Startgebühr liegt bei 48 Euro.

> "Velowino 80": "Die Sportliche" verlangt mit 78 Kilometern und 1500 Höhenmetern schon etwas Kondition (Start: 8 Uhr). Sie startet im Schlosshof, führt durch den Exotenwald über Oberkunzenbach zum Kalten Herrgott, dann über Ritschweier weiter über den Blütenweg hinauf zur Ursenbacher Höhe und dann hinunter nach Schriesheim und Ladenburg. Am Neckar entlang geht es nach Dossenheim, von dort hinauf zum Weißen Stein und dann über Wilhelmsfeld und Kohlhof hinunter nach Hilsenhain und wieder hoch nach Ober-Abtsteinach, wo sich die Teilnehmer beim Bildhauer Martin Hintenlang verpflegen können. Über Buchklingen geht es zurück nach Weinheim. Die Startgebühr liegt bei 58 Euro.

> "Velowino 120": "Die Ambitionierte" umfasst 124 Kilometer und 2500 Höhenmeter – und verläuft dieses Mal komplett im Odenwald; Start ist um 6.30 Uhr. Sie verläuft zunächst wie "die Sportliche" nach Ober-Abtsteinach, von dort erst ins Ulfenbachtal, dann über den Berg ins Finkenbachtal und über die Olfener Höhe zurück nach Ober-Abtsteinach. Der Rückweg entspricht dann der 80-Kilometer-Tour. Die Startgebühr liegt bei 58 Euro.

Die Anmeldung erfolgt im Internet unter www.velowino.de. Wie in den letzten Jahren geht der gesamte Überschuss der Veranstaltung an ein gemeinnütziges Projekt. Im letzten Jahr war es der "Weinheimer Mittagstisch", der acht Wochen lang im Winter für Obdachlose und Notleidende eine warme Mahlzeit bereithält.