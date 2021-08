Stefan Mittelhammer steht dem an der Waidallee ansässigen Miniaturgolf-Club vor. Wegen der finanziellen Folgen der Pandemie betreibt der rund 50 Mitglieder zählende Verein die Grünanlage derzeit in Eigenarbeit. Allein das Rasenmähen verschlingt Stunden. Foto: Kreutzer

Von Nadine Rettig

Weinheim. Seit Ende Mai darf auf der Minigolfanlage an der Waidallee wieder gespielt werden. Bereits von April an war dort wieder geöffnet, pandemiebedingt zunächst aber nur für das Training des Miniaturgolf-Club Weinheim. Doch nun tummeln sich wieder Familien und Freundesgruppen an den Bahnen, und auch vor dem Kiosk saßen zuletzt viele Weinheimer und genossen die letzten Sonnenstrahlen des Abends.

Der Erste Vorsitzende des Vereins, Stefan Mittelhammer, und Michael Oseit, Dritter Vorsitzender, sind froh darüber, dass die Wiederaufnahme des Betriebs so gut angenommen worden ist. Zu Beginn habe man nur 20 Menschen auf die Bahnen lassen dürfen, erinnern sich die beiden Vorstandsmitglieder an die strengen Auflagen bei der Wiedereröffnung.

Aufgrund der limitierten Personenzahl hatte der Verein auch darauf verzichtet, Werbung für die Wiedereröffnung zu machen. Auf diese Weise habe man verhindern wollen, dass zu viele spielfreudige Gäste kommen, lange Wartezeiten entstehen oder der eine oder andere sogar wieder die Heimfahrt antreten muss, ohne eine Runde gegolft zu haben. Und dennoch sei die Resonanz von Anfang an gut gewesen. "Es ist erstaunlich gut angelaufen", erinnert sich Oseit.

Ein, zwei weiße Bälle und ein Schläger? Falsch. So sieht eine richtige Ausrüstung aus. Foto: Kreutzer

Viele Stammkunden hätten regelrecht auf die Wiedereröffnung gewartet. Schon bei den Arbeitseinsätzen der Vereinsmitglieder, die zu Beginn des Frühjahrs auf der Agenda des MC standen, um die Anlage aus ihrem Winterschlaf herauszuputzen, seien Gäste am Zaun gestanden und hätten nach einem Starttermin gefragt, sagt Mittelhammer und schmunzelt.

Man habe gemerkt, dass die Menschen sich freuen, wieder zu Freizeitaktivitäten aus dem Haus zu dürfen. Zwischenzeitlich hatte sich die Lage weiter entspannt, auch wenn der Verein noch immer genau auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen achtet.

Und doch stellten die vergangenen eineinhalb Jahre den Verein vor Herausforderungen und brachten viel Verzicht mit sich. April und Mai seien normalerweise die umsatzstärksten Monate für den Verein, berichten die beiden Vorstandsmitglieder. Doch in den vergangenen beiden Saisons musste die Anlage genau in dieser Zeit geschlossen bleiben. "Und man hat ja trotzdem weiterlaufende Fixkosten", beschreibt Mittelhammer die Situation auf der Anlage, die über eine Beton- sowie eine Eternitbahn verfügt.

Die Coronahilfen, die ihnen zustanden, hätten reibungslos funktioniert und seien angekommen, berichten Mittelhammer und Oseit. Jedoch habe man damit nicht alle Verluste decken können. Umso glücklicher sind die Vorstandsmitglieder über ihre engagierten Vereinsmitglieder, die nun in vielen Fällen noch kräftiger anpacken als zuvor schon. Vor Corona habe man jemanden beschäftigt, der sich um die Grünflächen kümmerte, doch das könne sich der Verein aktuell nicht leisten, so Mittelhammer. Nun betreibe der rund 50 Mitglieder starke MC die Gartenanlage komplett selbst, auch wenn dies bedeutet, fünf bis sechs Stunden allein für das Mähen des Rasens einzuplanen.

"Wir versuchen, schneller als das Unkraut zu sein", scherzt Oseit. Auf der Anlage hätte 2020 eigentlich auch die Badische Meisterschaft ausgetragen werden sollen. Die Verschiebung dieser Veranstaltung ins Jahr 2021 konnte nicht wie geplant stattfinden.

Im Jahr 2014, als die Badische Meisterschaft zuletzt auf der Anlage des MC Weinheim ausgetragen wurde, gab es mit 18 Schlägen auf 18 Bahnen sogar einen Weltrekord. Und obwohl man bedauert, die Gelegenheit als Gastgeber dieses Mal nicht wahrnehmen zu können, sei man dennoch froh über die Entscheidung des Verbands gewesen, die Meisterschaften ausfallen zu lassen. Schließlich wären rund 120 Menschen auf der Anlage gewesen: "Am Ende hätte man sich komplett verantwortlich gefühlt, falls doch etwas passiert wäre."

Immerhin einige Turniere finden in dieser Saison wieder statt, bei denen sich die Spieler des MC mit der Konkurrenz messen oder einfach mal einen Plausch mit Mitgliedern aus anderen Vereinen halten. Im September und Oktober plant der Verein zudem zwei Turniere auf der eigenen Anlage. "Das hat letztes Jahr auch geklappt", sagt Oseit und blickt optimistisch in die Zukunft.

Info: Derzeit hat die Minigolfanlage an der Waidallee 4-6 donnerstags bis samstags von 15 bis 19 Uhr (letzter Einlass) und sonntags von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Bei Regenwetter ist geschlossen.