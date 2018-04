Weinheim. (web) Der 9. Oktober 2017 war ein schwarzer Tag für die Weinheimer Innenstadt, insbesondere aber den jungen Angestellten eines dortigen Tabakwarenladens. Ein damals 46-Jähriger war zur Mittagszeit in das Geschäft gekommen und dort urplötzlich mit einem Messer auf den Angestellten losgegangnen. Er soll versucht haben, den vollständig arglosen Verkäufer mit mehreren Messerstichen umzubringen - offenbar in der wahnhaften Annahme, dass dieser der Liebhaber seiner von ihm getrennt lebenden Frau sei. Der junge Mann hat zum Glück überlebt.

Der Beschuldigte soll an einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie erkrankt sein, heißt es nun in einer Pressemitteilung des Landgerichts in Mannheim. Dieses beruft sich in seinen Prozess-Ankündigungen auf die Angaben der Anklagevertreter.

Aufgrund seiner Erkrankung soll der Beschuldigte, der derzeit vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft hat folglich beantragt, den Mann langfristig in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Erster Verhandlungstag ist der kommende Mittwoch, es soll vier Fortsetzungstermine geben. Das Urteil könnte am 15. Mai fallen.