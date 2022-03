Weinheim. (keke) Erstmals Häkelnadeln in ihren kleinen Händen gehalten hat Barbara Reck-Irmler dank ihrer Oma Magdalena schon mit vier Jahren. Doch mit ihrem Faible zur erfolgreichen freischaffenden Künstlerin geworden ist die heute 56 Jahre alte Germanistin, Politikwissenschaftlerin und selbstständige Werbetexterin erst 2014. "Als Künstlerin, die mit Worten und Textilien arbeitet, wurde sie mit ihren Wandinstallationen in Insiderkreisen zum Geheimtipp", so Kunsthistorikerin Aloisia Föllmer bei der Vernissage im Kunsthaus Klüber.

"Die Macht der Wörter verfolgt mich, seit ich Kind war", sagt die im oberschwäbischen Betzenweiler geborene und "konzeptuell" arbeitende Künstlerin im Gespräch mit der RNZ. Aus diesem Grund finden sich in ihren Arbeiten auch "besondere Wörter" aus ihrer Kindheit. Wie etwa das ständig am Rockzipfel der Mutter hängende "Mamakendle" oder das "Mägdle". Alles habe "mit Verdichtung" zu tun, verweist die "Aufräumerin" auf das "Verdichten von Wahrheiten", das "Kondensieren von Gefühlen" und die "Konzentration von Beobachtungen" als Hintergrund ihrer mit Textilgarnen umhäkelten Holzbuchstaben und Wörter. Erst wenn diese Prozesse abgeschlossen sind, geht es an den manuellen Teil, die "Handarbeit". Es dreht sich um das Finden von Form, Farbe und Material und letztlich das "Umkleiden der Buchstaben" durch Häkeln, womit sie die Kunstfreunde buchstäblich mit der Häkelnadel "umgarnt".

Das Textile sei das erste und letzte Merkmal, das einen Menschen vom ersten Anziehen nach der Geburt bis zum Totenhemd begleitet, so die Künstlerin: "Es gibt keine Stunde, ohne dass wir nicht von Textilien umgeben sind: sogar am FKK-Strand." Ihr Pinsel sei die Häkelnadel, ihre Farbe das Material, das mit maximalem Körpereinsatz und viel Zeit letztlich zur Wand füllenden Installationen wird. "Reck-Irmler erfasst und vermittelt mit ihren Arbeiten, dass in unserer rational geprägten Welt die Kunst wesentlich dazu beitragen kann, uns mit unseren Wurzeln zu verbinden", so die Kunsthistorikerin.

Auffällig in Reck-Irmlers Arbeiten, die mit "in Beziehung" überschrieben sind, ist die wiederkehrende Verwendung von Pronomina. Für die Künstlerin setzen sie Impulse, die in den Betrachtern Erinnerungen an einzelne Personen ("ich, du, er, sie, es") oder Personengruppen ("wir, ihr, sie") erzeugen können und sollen. Persönliche Beziehungsgefüge und die damit verbundenen Haltungen, Gefühle und Befindlichkeiten können wieder wach werden und werden angesprochen, wenn sich die Pronomen berühren oder verflechten.

Neben den Buchstaben- und Wortinstallationen fallen die durch ihre wuchtvolle Materialität ins Auge stechenden, in verschiedenen Grüntönen gehaltenen wand- und raumbezogenen Garnobjekte ins Auge. Es sind "Energiekörper", für die sich der Titel "Flowers" eingebürgert hat, so Föllmer. Auch mit ihrem Arrangement dieser Luftmaschen-Körper an der Wand mache die Künstlerin das "Zueinander-In-Beziehung-Stehen" zum Thema.

Und dann sind da noch die von Reck-Irmler auf Holz gebannten "Kampf-Hunde". "Weil die Künstlerin ihre seit der Kindheit tief sitzende Angst vor Hunden bis heute nicht in Worte fassen kann, will sie die von ihr empfundene Aggression und Gefährlichkeit der Tiere auf diese Weise bannen", so Föllmer. Das "Umsticken" der Hunde mit rotem, dickem Garn trägt dabei etwas Ambivalentes in sich. Soll es doch zum einen Berührungsängste kompensieren, ein Bannen der Gefahr wie zugleich ein Akzeptieren der Ängste darstellen.

Info: Kunsthaus Klüber: Ausstellung Barbara Reck-Irmler "in Beziehung": Licht-, Textil- und Schichtholz-Installationen; bis 2. April; geöffnet Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr; Samstag von 10 bis 15 Uhr.