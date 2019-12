Weinheim. (man) Bei einem Zwischenfall im Weinheimer Freizeitbad Miramar sind am Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, ist im Umkleidebereich der Sauna vermutlich ein chemischer Stoff ausgetreten. "Wir haben den Stoff noch nicht gefunden und wissen deshalb nicht, um was es sich handelt", erklärte Polizeisprecher Dennis Häfner am Abend gegenüber der RNZ.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden 66 Personen von Rettungsdiensten in Augenschein genommen. Ob diese verletzt wurden, stand zum Berichtzeitpunkt nicht fest und bedarf der weiteren Abklärung. Bislang wurden ein 13-jähriges Kind und eine 32-jährige Frau mit Hautreizungen und Atemwegsbeschwerden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Gegen 21.30 Uhr war die Polizei dabei, das Freizeitbad komplett zu räumen. Rund 1.400 Personen mussten frühzeitig ihren Badebesuch beenden "Wir fragen die Leute am Ausgang, ob sie Beschwerden haben und geben Infoblätter aus", so Häfner. Vermutlich sei der unbekannte Stoff auf die von den Saunagästen in der Umkleide abgelegte Kleidung gekommen. Ob mit Absicht oder durch einen Unfall, sei noch unklar.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim war am Sonntagabend mit mehreren Abteilungen und insgesamt zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Werksfeuerwehr der Firma Freudenberg und die Berufsfeuerwehr Mannheim waren vor Ort. Letztere verfügt über einen speziellen Messtrupp für Gefahrenstoffe.

Update: Montag, 30. Dezember 2019, 07.56 Uhr