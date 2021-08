Von Max Rieser

Weinheim. Die Empörung über den Umgang der Bundesregierung mit den Menschen in Afghanistan ist groß. Auch in Weinheim werden Stimmen laut, die sich mit den Menschen in Kabul solidarisieren, die verzweifelt versuchen, das Land zu verlassen. Zu diesem Zweck fand am Mittwochabend eine Mahnwache in der Weinheimer Hauptstraße statt. Organisiert worden war die Veranstaltung von einem Bündnis um Kerstin Treber-Koban, Brigitte Demes, Elfie Retntrop und dem Landtagsabgeordneten der Grünen, Uli Sckerl. In ihrer Bekanntmachung formulierten sie die Forderung an Bund und Land, den "Menschen konkret zu helfen." Dass die Bundesregierung so lange gezögert habe, Menschen aufzunehmen, sei ein "Skandal".

Seit dem Truppenabzug im Juni sei die afghanische Bevölkerung der islamistischen Terrororganisation der Taliban weitestgehend schutzlos ausgeliefert. Seit Sonntag kontrollieren die Taliban auch die Hauptstadt Kabul. Vor allem Ortskräfte, die während des fast 20-jährigen deutschen Militäreinsatzes mit der Bundeswehr kooperierten, sehen sich mit Verfolgung, Repressalien und Morddrohungen konfrontiert.

Treber-Koban begrüßte die rund 70 Teilnehmer der Mahnwache. Sie sei entsetzt über die Ereignisse in Afghanistan. Ihr sei es wichtig, bei der Flut der Berichterstattungen die Einzelschicksale nicht aus dem Blick zu verlieren und Solidarität zu zeigen, besonders für Frauen und Mädchen, denen durch die Taliban die Aberkennung von Grundrechten sowie massive Unterdrückung drohen. Sie betonte, dass es natürlich unterschiedliche Weltbilder, Lebensentwürfe und religiöse Strömungen geben müsse, diese aber nicht zur Verfolgung und Gleichschaltung von Andersdenkenden benutzt werden dürften.

Es gehe an dieser Stelle darum, allen Menschen zu helfen, die sich in den vergangenen 20 Jahren an ein offenes Weltbild, an Demokratie und die Trennung von Kirche und Staat gewöhnt hätten und die dieses Weltbild nun in Gefahr sähen. Namentlich nannte sie unter anderem Frauen an Universitäten, Verwaltungsangestellte, Lehrerinnen, Journalistinnen und Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Nur wenn man das Entsetzen über die Vorgänge in die Öffentlichkeit trage, habe ein offenes, freies und zeitgemäßes Weltbild mit Gleichberechtigung und Meinungspluralismus als zentrale Elemente die Chance, sich weltweit zu verankern.

Dass so viele Weinheimer gekommen seien, schmälere zwar ihr Entsetzen nicht, zeige aber, dass viele die Situation ernst nähmen und zur Hilfe bereit seien. Es sei wichtig, eine Schutzkultur zu etablieren, da viele der Schicksale vor Ort durch den langen Militäreinsatz mit Deutschland verwoben seien, sagte Treber-Koban im Nachgang.

Sckerl sprach in seiner Rede von einem "beispiellosen Regierungsversagen" bei der Organisation der Evakuierung. Er fragte: "Wie konnte sich dieses Desaster so lange anbahnen, ohne dass darauf reagiert wurde? Wieso gab es keinen Plan? Wieso ging man davon aus, dass die Taliban mindestens ein halbes Jahr bräuchten, um Kabul zu erreichen?"

Er sei selbst in Kontakt mit Ortskräften und versuche, die Organisation ihrer Evakuierung zu unterstützen. Die Rettung der Menschen stehe jetzt im Vordergrund, danach müsse sich die Gesellschaft kritisch mit ihrem Versagen auseinandersetzen.

Es sei die Aufgabe eines Jeden, die Menschen die jetzt direkt in die Gemeinden kämen aufzunehmen: "Es gab auch hier gerade Katastrophen, aber trotzdem muss sich dieses reiche Land mit den Menschen aus Afghanistan solidarisieren", schloss er seine Ansprache.

Eine Frau aus dem Publikum trat auf die Bühne und berichtete von einem ihr bekannten afghanischen Mann, der sie angerufen habe und ihr seine Verzweiflung schilderte, da ein Großteil seiner Verwandten noch in Afghanistan festsitze.

Ebenfalls anwesend war die Bundestagsabgeordnete der Grünen im Wahlkreis Heidelberg/Weinheim, Franziska Brantner. Sie kritisierte das "unglaubliche politische Versagen" der Bundesregierung, das die Menschen, die das Engagement Deutschlands in Afghanistan unterstützt hätten, im Stich ließe. Schon im Juni sei klar gewesen, dass eine Evakuierung zwingend notwendig sei. Man dürfe außerdem nicht vergessen, dass sich Deutschland auch weiterhin "international engagiere" und durch das Verhalten der Regierung die Gefahr entstehe, dass sich Ortskräfte in Zukunft nicht mehr dazu bereit erklärten, mit den Einsatzkräften zusammenzuarbeiten: "Es ist eine Frage von Anstand und Treue, dass man die, die uns geholfen haben, schützt", sagte sie.

Carsten Labbuda von der Linkspartei zeigte sich fassungslos darüber, dass man "20.000 Liter Dosenbier vor den Menschen evakuiert hat, weil es bürokratisch einfacher war". Politiker, die so unverantwortlich agierten, bräuchte man in der Regierung nicht.

Auch die baden-württembergische Landesregierung habe bis letzten Mittwoch an Abschiebungen nach Afghanistan festgehalten, was eine humanitäre Katastrophe sei.

Die Äußerungen von CDU Bundestagsabgeordnetem Karl A. Lamers, dass er sich schon früh in den Ausschüssen für die Evakuierung der Bevölkerung eingesetzt habe, halte er für "schlichtweg gelogen".