Anwohner haben sich gegen den Verkauf des kleinen Areals gewehrt - jedoch ohne Erfolg. Nach dem Votum des Ortschaftsrats hat der Gemeinderat am kommenden Mittwoch das letzte Wort in dieser Sache. Foto: Dorn

Weinheim-Lützelsachsen. (keke) Jetzt fehlt nur noch das abschließende Plazet des Gemeinderats: Ohne Gegenstimmen machte der Lützelsachsener Ortschaftsrat ein Häkchen unter eine Geschichte, die in dem Weinheimer Ortsteil seit 2014 für Diskussionen sorgt. In der Sache geht es um den Verkauf einer etwa 44 Quadratmeter großen Teilfläche aus den beiden Straßengrundstücken Weinheimer Straße und Klingenhohlweg, die derzeit noch städtisches Grün ist.

Zwei Anwohner, die für ihr Anliegen weitere 17 Unterschriften von Nachbarn und Angrenzern gesammelt hatten, wehrten sich gegen den von der Stadt befürworteten Verkauf des kleinen Areals. Unter anderem befürchteten sie eine teilweise Umwandlung des Geländes in private Stellplätze und eine damit einhergehende Erhöhung des Parkdrucks in ihrer ohnehin stark bebauten Wohngegend. Die Anwohner zeigten sich sogar bereit, die Grünfläche selbst anzukaufen und zu erhalten. Was von der Stadt jedoch mit der Begründung abgelehnt wurde, dass dies weder zielführend sei, noch zur Vermeidung künftige Konflikte beitrage.

Streitigkeiten möchte auch der Kaufinteressent im Interesse eines guten Nachbarschaftsverhältnisses vermeiden. Ihm geht es lediglich um klare Zuständigkeiten sowie ein gepflegtes Grundstück vor der eigenen Haustür. Das war in der Vergangenheit offensichtlich nicht immer schön. Als die Verwilderung und Verschmutzung des Grünstreifens einmal besonders stark war, hatte ihn ein Mitarbeiter der Stadt per Brief dazu aufgefordert, er möge doch bitte "seine" Grünfläche säubern - obwohl bisher die Stadt dafür verantwortlich zeichnet.

Bei einer Ortsbegehung mit dem Kaufinteressenten hatten dessen Anwalt und Architekt Argumente vorgebracht. Diese waren für Hermann Kampfl im Namen der Freien Wähler einleuchtend und schlüssig. Kampfl empfahl daher den Verkauf des Areals. Christian Lehmann (CDU) schloss sich dem Antrag der Verwaltung ("sinnvoll") ebenso an wie SPD-Sprecher Rolf Emenlauer.

"Gut Ding will Weile haben", hatte Emenlauer "die ganze Geschichte" zuvor noch einmal Revue passieren lassen. Auch er fand es in seiner Begründung "vernünftig, dieses Stück zu verkaufen". Außer unschöner und zeitaufwendiger Arbeit habe die Stadt "nichts davon". Mit der früher schon einmal geäußerten Bereitschaft der Nachbarn, den Grünstreifen "pflegerisch selbst in die Hand zu nehmen", habe man schlechte Erfahrungen gemacht. Der jetzt gefundene Kompromiss sei für beide Seiten annehmbar, schloss sich Andrea Reister (FDP) dem Ja ihrer Vorredner an.

Ortsvorsteherin Doris Falter wies noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dem geplanten Verkauf lediglich um das Grünstück an der genannten Straßenecke handelt. Die anderen städtischen Grünflächen an der Kreuzung von Weinheimer Straße, Klingenhohlweg, Beethovenstraße und Lützelsachsener Straße, darunter auch die sogenannte "Insel", seien nicht betroffen. Finanziell kann die Verwaltung durch den Verkauf des Grünbereichs zum Preis von 675 Euro pro Quadratmeter - sofern der Gemeinderat am kommenden Mittwoch gleichfalls zustimmt - einen Er-lös von 29.250 Euro auf Seiten der Stadtkasse verbuchen. Gleichzeitig entfällt die Unterhaltungsverpflichtung der Stadt. Von dem Käufer gleichfalls übernommen werden müssen der Abwasserbeitrag so-wie die Gebühren für die Vermessung des Grundstücks.