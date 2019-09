Von Nicoline Pilz

Weinheim-Lützelsachsen. Die Erwartungen an die Stadt Weinheim waren hoch gewesen. Umso größer war die Resignation, die nach den Ausführungen von Udo Wolf, dem Chef des Tiefbauamts der Stadt Weinheim, einsetzte. Er hatte am Donnerstag im Lützelsachsener Ortschaftsrat über den Stand bei der Sanierung der Sommergasse berichtet. Die seit Jahren geforderte und dringende Straßensanierung wird noch eine Weile auf sich warten lassen, lautete sein Fazit. Das Projekt sei kompliziert und teuer sei es auch. Es ist nicht nur der schlechte Straßenbelag, sondern es sind vor allem auch die Abwasserkanäle, die Sorgen bereiten.

Bei Starkregen schlägt der Kanal Wasser ab und verdünntes Abwasser läuft in den Mühlbach. Das sei in begrenztem Umfang auch so genehmigt, sagte Wolf. Und ergänzte: "Die Trinkwasserleitungen und die Gasleitungen müssen wir auch mit anfassen." Im Prinzip sieht das Vorhaben keine Kanalsanierung, sondern einen Ersatz mit rund 1,40 Meter breiten Rohren vor. Parallel zur Bundesstraße 3 und dann nach oben Richtung Sommer- und Wintergasse müssten die Kanäle ausgetauscht werden. Ortsvorsteherin Doris Falter sagte, das Thema "Abwasser" werde immer schlimmer. Die Anwohner hätten nach starkem Regen Toilettenpapier und andere unappetitliche Dinge am Gartenzaun hängen, weil der Kanal überlaufe. "Hygienisch ist anders", betonte sie.

"Unterm Bach fließt auch viel Kot durch. Das zieht sich alles seit Jahrzehnten. Wenn es eine Viertelstunde stark regnet, läuft der Überlauf über. Das ist doch ein Gesundheitsrisiko, das da ans Licht kommt", sagte ein Bürger. Es sei ein Fehler der Altvorderen gewesen, so Wolf, den Kanal unter den Bach zu legen.

Er machte den Ortschaftsräten nichts vor und schilderte die komplexe Problemlage: So sei der 2012 beim Wasserrechtsamt eingereichte Generalentwässerungsplan für Weinheim und die Ortsteile noch nicht gänzlich genehmigt. Und die Sanierung der Sommergasse stehe auf der Prioritätenliste nicht ganz oben. Zumal man dafür erst einmal das Geld zusammenbekommen müsse. Für die Straßensanierung und Kanalerneuerung sei jeweils mit zwei bis drei Millionen Euro zu rechnen. Allerdings würden sich die Kostensteigerungen aktuell auf jährlich zehn bis 20 Prozent belaufen. Die enge Ortslage mache das Projekt noch schwieriger und unwirtschaftlicher. Die Gebäude, die mit der Außenfassade auf der Straße liegen, müsste man gesondert sichern.

Lützelsachsen sei ein stark wachsender Ortsteil, meinte Susanne Tröscher (CDU). "Wir sehen, dass Gelder in die Kernstadt gehen. Aber wir sind jetzt auch mal dran", fand sie. Ihr Partei-Kollege Christian Lehmann erkundigte sich, wann der erste Abschnitt beginnt. "Das ist noch offen", gab Wolf zur Antwort. Zurzeit sei das Hirschberger Büro Schulz dabei, den Istzustand zu erfassen. Richtung Jahresende erwarte er erste Ergebnisse. "Dann müssen wir die Kosten abbilden und mit allen Beteiligten darüber reden, was wir umsetzen." Vor 2021 erfolge der Baubeginn "auf keinen Fall".