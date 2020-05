Weinheim-Lützelsachsen. (keke) Nach der erzwungenen, gut achtwöchigen Corona-Pause öffnen ab dem kommenden Montag auch die zehn Weinheimer Grundschulen wieder. Es sei ein schrittweises Wiederanfahren, ein Herantasten und ein "sanfter Einstieg", wie Petra Waible von der Lützelsachsener Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule am Freitag vor der Presse deutlich machte. Die Wiedereröffnung sei keine Rückkehr zur Normalität, wie man sie vor dem Coronavirus kannte, so die Rektorin. Deshalb beginnen auch alle Ortsteile übergreifend zunächst nur mit den vierten Klassen.

Ob Gelberg-Schule, Friedrichschule in der Nordstadt, Pestalozzischule in der Kernstadt, Sepp-Herberger-Grundschule in Hohensachsen oder die Albert-Schweitzer-Schule in der Weststadt: In allen Schulen gelten schon ab dem Betreten der jeweiligen Gebäude weitreichende Schutzmaßnahmen. "Vor allem, was die Hygiene und den Abstand betrifft", erläutert die Geschäftsführende Schulleiterin aller Weinheimer Grundschulen, Waldschul-Rektorin Katja Hoger. Im Schulhof sollten die mitgebrachten Mund-Nase-Masken getragen werden. Allerdings werde kein Kind gezwungen, eine Maske tragen zu müssen. Auf keinen Fall aber müssen sie eine Maske tragen, wenn sie an ihrem Platz sitzen.

Lehrkräfte dürfen nur halbe Klassen unterrichten. Die einzelnen Klassen beginnen im "Schichtbetrieb" jeweils zeitversetzt, gehen zeitversetzt in die Hofpausen und haben ein zeitversetztes Ende ihres Unterrichts. So beginnt in der Gelberg-Schule die "Frühschicht" für die erste Hälfte der 4 a um acht Uhr. Die 4 b folgt um 8.10 Uhr und die 4 c um 8.20 Uhr.

Danach kommt die andere Hälfte, die "Spätschicht" der jeweiligen Klassen. Täglich gibt es zwei bis drei Stunden Unterricht. Anderntags gilt die umgekehrte Reihenfolge. Vorläufig außen vor bleiben müssen Partner- und Gruppenarbeiten und die persönliche Interaktion zwischen Lehrern und Schülern. Hier gilt nach Angaben von Carmen Harmand, der Leiterin des Amtes für Bildung und Sport, die Devise: "Frontalunterricht ist zwar altmodisch, aber gesund".

Allein dies macht schon deutlich, dass es keine normalen Abläufe und Stundenpläne geben kann. "Das Ganze ist nicht so, wie wir uns Grundschule vorstellen", räumt Katja Hoger ein. "Es hält uns aber auch nicht davon ab, weiter mit Herz und Humor mit den Kindern umzugehen".

Neben der Weiterführung und Vermittlung des Unterrichtsstoffs vor allem in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde, der für den Übergang in die weiterführenden Schulen notwendig ist, ist es für die Pädagogen vor allem wichtig, mit den Kindern über Corona zu reden.

Teilweise vorhandene Ängste der Schüler vor einer Infektion verhehlt Petra Waible nicht. Diese seien noch da. Noch viel mehr aber laste die lange Perspektivlosigkeit auf den Gemütern der Schüler. Für die Lehrer, Eltern und die Kinder sei es aber gleichermaßen schön, dass "wieder Rhythmus in den Alltag hineinkommt". Viele Schüler freuten sich auf die Schule und wieder "ins Leben eintauchen zu dürfen". Aber auch für viele Eltern bedeute der Wiedereinstieg eine Erleichterung, verdeutlicht Elternbeiratsvorsitzende Ariane Früh. "Viele Hilfslehrkräfte laufen mittlerweile auf dem Zahnfleisch und freuen sich gleichfalls auf professionelle Entlastung".

Mehr als ein halber Kilometer Klebeband und Hinweispfeile auf dem Fußboden und den Treppen geben die "Ein-bahn-Richtung" vor und trennen den "Begegnungsverkehr" voneinander. "Toiletten-Ampeln" regeln den Gang aufs WC, auf dem sich maximal zwei Schüler befinden dürfen. Auf getrennte Türen für den Eingang und Ausgang müssen die Schüler der Gelberg-Schule verzichten. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Schule derzeit grundsaniert wird. "Die Kinder kommen aber auf keinen Fall mit der Baustelle in Kontakt", versichert Waible.

Unter der Leitung von Ariane Früh haben "engagierte, fleißige und motivierte" Eltern im Schulhof sogenannte "Corona-Anstell-Schlangen" auf den Boden gemalt. Das sind verschiedenfarbige und mit Zahlen versehene Abstandspunkte, von denen jede Farbe und Zahl einem bestimmten Kind zugeordnet ist, das auf diese Weise auch seinen Sitzplatz im Klassenzimmer findet. Eine sogenannte "Eigentumskiste" mit persönlichen Utensilien, an die niemand anders dran darf, regelt zusätzlich den nötigen Abstand zum Tischnachbarn.

"Nach den Pfingstferien folgen die Einser und die Drittklässler, wieder eine Woche später die Zweitklässler", erläutert Waible abschließend den weiteren "Fahrplan", der auch in den kommenden Wochen "sehr viel logistischen Kraftaufwand erfordert".