Weinheim. (web) Großer Andrang bei der zur Stunde laufenden Impfaktion in der Volkshochschule: Schon vor Beginn um 14 Uhr standen die Interessierten vor der Weinheimer VHS-Hauptstelle in der Luisenstraße Schlange. Die Reihe der Wartenden endete erst einen Straßenzug weiter, an der Ecke zur Schulstraße. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte angekündigt, ein mobiles Impfteam zu entsenden. Dieses richtete im Saal der VHS eine Impfstraße ein.

Bereits um 12.49 Uhr sandte Cedric Mayer aus Heidelberg eine Mail an die RNZ-Redaktion, in der er Kritik übte: "Etwas schlecht vorbereitet, der Termin. Viele Ältere stehen seit 12 Uhr in der Kälte." Es bestehe keine Möglichkeit, sich irgendwo hinzusetzen. Ein Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises hatte am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt, dass der Zustrom der Interessierten innerhalb der VHS gelenkt werden solle. Allerdings ist das Gebäude nicht eben riesig.

Allgemein war die Stimmung unter den Wartenden gegen 14 Uhr jedoch noch entspannt. Man rechnete mit Helfern, die die Wartenden informieren sollten, wer eine Chance auf eine Impfdosis hat und wer sich bei einer anderen Gelegenheit zum ersten, zweiten oder dritten Mal immunisieren lassen soll. Dies empfehlen die Behörden weiter dringend. Allerdings sind gerade die Möglichkeiten, sich Auffrischungsimpfungen verabreichen zu lassen, derzeit rar gesät. Eine der Wartenden berichtete der RNZ, dass es in ihrer Hausarztpraxis noch sechs Wochen dauere, bis ein Termin für die Boosterimpfung erhältlich ist.