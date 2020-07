Von Stefan Zeeh

Weinheim. Das Ärztehaus bei der GRN-Klinik soll erweitert werden. Die bisher in der Luisenstraße untergebrachte unfallchirurgische Praxis sowie die gynäkologische Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums Weinheim sollen in Praxisräume umziehen, die an der Röntgenstraße neu gebaut werden.

Die angemieteten Räume in der Luisenstraße entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen modernen Praxisbetrieb. Der Sanierungsbedarf sei dort recht hoch, so der Leiter des Eigenbetriebs Bau, Vermögen und Informationstechnik, Jürgen Obländer, bei der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Rhein-Neckar-Kreises. Bei einem Neubau von Praxisräumen auf dem Gelände an der Klinik könnten zudem Räume für weitere Kooperationsärzte entstehen, denn es gebe dafür nach wie vor Anfragen niedergelassener Ärzte. Den Kostenrahmen für den Neubau schätzte Obländer grob auf drei bis vier Millionen Euro. Der Ausschuss bewilligte daraufhin einstimmig die Aufnahme der Planung für die Erweiterung des Ärztehauses in Weinheim.

> In der Hans-Freudenberg-Schule gibt es zu viele Werkstatträume. Das zeigt ein im Jahr 2018 vom Regierungspräsidium in Karlsruhe erstelltes Raumprogramm in aller Deutlichkeit; dafür fehlen gut 600 Quadratmeter an Fach- und Unterrichtsräumen. Daraufhin wurde das Architekturbüro Burger aus Heidelberg vom Rhein-Neckar-Kreis als Schulträger mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt, die zeigen soll, wie die Werkstattflächen umgebaut werden können. Denn diese Werkstattflächen werden laut dem Leiter des Eigenbetriebs Bau, Vermögen und Informationstechnik, Jürgen Obländer, in der bisherigen Form nicht mehr benötigt.

Entsprechend dem Konzept des Architekturbüros soll die Metallwerkstatt in Unterrichtsräume umgewandelt werden. Die Holzwerkstatt wird verkleinert, und es entsteht ein Unterrichtsraum für Kunst. Sanierungsbedürftige Sanitär- und Umkleidebereiche in dem 1957 errichteten Werkstattgebäude werden aufgelöst und künftig als Messlabor des Fachbereichs Metall genutzt. Neue Sanitär- und Umkleidebereiche sollen dafür in den teils sehr großzügig gestalteten Fluren entstehen.

Darüber hinaus werden Dach, Außenwand und Fenster des Gebäudes saniert, um so die Energieeffizienz der Gebäudehülle zu verbessern. Passend dazu wird die marode Heizungs- und Lüftungsanlage im Werkstattbereich erneuert, wie Obländer den Mitgliedern des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport des Kreistags bei deren Sitzung dieser Tage in Wiesloch erläuterte. Nach einer groben Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten des Umbaus auf rund 3,65 Millionen Euro. Allerdings hofft die Kreisverwaltung auf Fördermittel aus dem kommunalen Sanierungsfonds. Einstimmig bewilligten die Ausschussmitglieder die Aufnahme der Planung für den Umbau des Werkstattgebäudes.