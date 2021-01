Von Philipp Weber

Weinheim. Es war eine Kontroverse mit prominenter Beteiligung: Nachdem diese Zeitung über die Haltung der Leitungen von GRN-Betreuungszentrum und Bodelschwingh-Heim zu einer möglichen Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen berichtet hatte, entbrannte auf der Facebook-Seite der Lokalredaktion eine Debatte. Während mehrere Nutzerinnen und Nutzer der von Markus Söder ins Spiel gebrachten Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen eine Absage erteilten, äußerte sich Dr. Elke König zu ihren persönlichen Erfahrungen mit der Corona-Schutzimpfung.

"Ich bin so dankbar, dass ich schon meine Zweitimpfung erhalten habe. Welch ein Privileg!", schrieb die Chefärztin, die unter anderem für die Intensivstation der Weinheimer GRN-Klinik verantwortlich ist: "Damit schütze ich meine Patienten, meine Mitarbeiter, meine Familie und mich selbst. Und es ist viel harmloser als die Pockenimpfung vor 50 Jahren! Hoffen wir, dass bald mehr Impfstoff kommt."

Die RNZ nahm diese interessante Stellungnahme zum Anlass, noch einmal offiziell nachzufragen. GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger hat geantwortet. Seinen Angaben zufolge haben aktuell 150 Ärzte und Pflegekräfte aus der Weinheimer Klinik den ersten und zweiten Impftermin durchlaufen.

Gemäß der Coronavirus-Impfverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit würden bestimmte Personengruppen bei der Schutzimpfung priorisiert, erläutert der GRN-Geschäftsführer. Danach haben unter anderem die Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen mit höchster Priorisierung Anspruch auf die Schutzimpfung – aber auch Mitarbeiter in Kliniken, "wenn sie einem sehr hohen Expositionsrisiko ausgesetzt sind". Dies gelte zum Beispiel auf Intensiv- und auf Isolierstationen sowie in den Notaufnahmen. Auch die bereits geimpften Mitarbeiter der GRN-Klinik in Weinheim seien in diesen Bereichen eingesetzt. Während zur Impfbereitschaft unter den Mitarbeitern von Pflegeheimen zumindest halbwegs belastbare Zahlen vorliegen, lässt sich zur "Impfwilligkeit" innerhalb der Ärzteschaft bislang eher wenig sagen.

Er könne derzeit noch keine Aussage treffen, "da wir bisher bei unserem Klinikpersonal noch keine Befragung durchgeführt haben", erklärt GRN-Geschäftsführer Burger. Schließlich war die Vorab-Befragung unter Pflegebedürftigen und Mitarbeitern nur in Pflegeheimen obligat, um die Einsätze der mobiler Impfteams vorzubereiten. Ärzte und Krankenpfleger werden dagegen in stationären Impfzentren immunisiert. Wegen der Kurzfristigkeit der Impfungen lief die Anmeldung ohnehin über die Klinikleitungen.

Die Geschäftsführung der GRN gehe indes davon aus, dass sich der Anteil der Mitarbeiter, die sich impfen lassen wollen, in den nächsten Monaten auch noch ändern wird, erklärt Burger. "Angesichts des Impfstoffmangels und der erst seit vier Wochen laufenden Impfungen wären die Daten sicherlich auch nicht repräsentativ."

Und wie war das Echo der Facebook-Nutzer auf das Statement von Chefärztin König? Ihr schlug Kritik entgegen. Nicht etwa, weil sie als Intensivmedizinerin im Gegensatz zur rund 98-prozentigen Mehrheit der Gesamtbevölkerung bereits zur Impfung durfte – sondern weil an der (Schutz-)Wirkung des Impfstoffs gezweifelt wird.

Als eine Nutzerin König dann auch noch Naivität unterstellte, reagierte die Medizinerin erneut: "Also so ganz naiv bin ich nicht!", wehrte sie sich. Nach 35 Jahren in der Intensivmedizin, Studium und Promotion sei sie in der Lage, Studien zu lesen – auch internationale: "Ich glaube, ich kenne mich ein bisschen aus! Und 90 Prozent meiner ärztlichen Mitarbeiter sind schon geimpft, ohne Zwang. Der Rest hatte schon Corona! Also so ,naiv’ bin ich nicht!"