Von Philipp Weber

Weinheim. Es war eine seltene Szene, zumal in Coronazeiten: Die Stadträte von Freien Wählern, CDU und FDP standen am Mittwochabend so dicht beisammen, wie es die Abstandsregeln zulassen. Die Gemeinderatssitzung war vorher für einige Minuten unterbrochen worden. Denn beim Verkauf von vier Baufeldern für das zukünftige Wohngebiet Allmendäcker herrschte zusätzlicher Abstimmungsbedarf. Letztlich entschied das Gremium, die Bauflächen für 11,1 Millionen Euro zu verkaufen – aber bei einem der vier Abstimmungsvorgänge ging es knapp zu.

> Die soziale Leistung: Die Stadt Weinheim hätte einen weit höheren Betrag erlösen können, wenn sie einfach den Verkehrswert der Flächen von 600 Euro pro Quadratmeter herangezogen hätte. Allein auf den drei Baufeldern 2, 3 und 5 wären über 3,3 Millionen Euro mehr drin gewesen. Dass die Investoren günstiger wegkamen, hat zwei Gründe: Zum einen hat sich die Stadt verpflichtet, bei der Planung neuer Baugebiete jeweils zehn Prozent Sozialwohnungen und Wohnungen mit gedämpften Preisen vorzusehen. Da den Investoren dabei Einnahmen entgehen, verkauft die Stadt für weniger Geld.

Eine Rolle spielt auch, dass das Gebiet hochkonzeptionell erschlossen wird: Hier sollen verschiedene Lebensformen und Altersgruppen eine Heimat finden, auf die entsprechende architektonische Qualität wird Wert gelegt. Wenn das Konzept eines Bewerbers "in besonders hervorragender Weise den Anforderungen der Auslobung entspricht", sinkt der Verkaufspreis ebenfalls.

> Die Kontroverse: Während es beim Verkauf bei drei von vier zur Debatte stehenden Baufeldern klare Mehrheiten gab – das Verfahren ist ja schon weit gediehen –, wurde es bei Baufeld 5 knapp. Hier war der Verkaufspreis vom Verkehrswert (600 Euro pro Quadratmeter) auf 270 Euro pro Quadratmeter gesunken, weniger als die Hälfte. Den Sprechern von Freien Wählern, CDU und FDP war das zu viel, wobei die Christdemokraten nach Protesten aus dem "linken" Lager klarstellten, dass sie nichts gegen die Sozialwohnungen hätten; sie störe der hohe Preis für das architektonische Konzept.

OB Just warnte vor einem Nein. Er argumentierte mit dem vorvertraglichen Vertrauensverhältnis zwischen Stadt und Investor, dessen Bruch finanzielle Forderungen der anderen Seite nach sich ziehen könne – schlimmstenfalls Ausgleichsbeträge für entgangene Gewinne. Nach einem entsprechendem Antrag aus dem "bürgerlichen" Lager war die Sitzung unterbrochen.

> Die Entscheidung: Hätten die "Bürgerlichen" en bloc dagegenhalten, wäre der Verkauf von Feld 5 erst einmal gestoppt gewesen. Wurde er aber nicht: Drei Stadträte aus dem "bürgerlichen" Lager enthielten sich ihrer Stimmen, einer soll sogar mit OB Just, GAL, SPD und "Die Linke" gestimmt haben. Am Ende standen 14 Ja- zwölf Nein-Stimmen gegenüber. Ein "abtrünniges" Ratsmitglied aus dem "bürgerlichen" Lager erklärte später gegenüber der RNZ, warum es sich enthalten hatte: Die Mehreinnahmen durch einen teureren Verkauf – wobei dafür auch erst mal Verhandlungen nötig geworden wären – hätten die "Strafzahlungen" an den Investor zum Teil wieder aufgefressen; außerdem hätte Weinheim ein Imageschaden gedroht, weil die Sozialklausel zuvor für viel positives Aufsehen gesorgt hatte.

Einig war man sich, dass bei künftigen Bewerbungsverfahren Mindestwerte definiert werden, damit die Gewinne für die Stadt nicht ins Bodenlose fallen. Apropos Finanzen: Wegen der Coronalage und den damit einhergehenden Ausfällen beginnen die Erschließungsarbeiten in den Allmendäckern erst 2021. Die Verschiebung hatte der Rat kurz zuvor schon beschlossen.