Christina Kraus, stellvertretende Leiterin der Kita Bürgerpark, führte die Presse am Freitag durch ihre Einrichtung, wo sich die neuen Spielregeln am besten erschlossen. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. "Gespannt, aber zuversichtlich": Mit diesen Gefühlen sehen die Leiterin der Kindertagesstätte "Bürgerpark", Anette Roberson, ihre Stellvertreterin Christina Kraus sowie die hier tätigen Erzieherinnen und pädagogischen Fachkräfte dem 29. Juni entgegen. Steht an diesem Tag doch in Kindergärten, Kitas und Krippen die "Rückkehr in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" bevor. Die bisherige gebührenpflichtige Notbetreuung entfällt ab diesem Zeitpunkt. Ein Rechtsanspruch auf Betreuung besteht indes weiterhin nicht.

Die Entscheidung des Kultusministeriums, die Rückkehr in die Normalität zuzulassen, basiert unter anderem auf den Ergebnissen einer Studie unter Federführung des Universitätsklinikums Heidelberg. Demnach haben Kinder unter zehn Jahren einen geringeren Anteil am Pandemiegeschehen als bisher angenommen. Andreas Haller vom städtischen Amt für Bildung und Sport ging am Freitag näher auf die von vielen Eltern herbeigesehnte Wiedereröffnung ein.

Kinder bleiben in ihren Gruppen

Die Öffnung der städtischen Kitas erfolge schrittweise, so Haller und Kraus. Mehr als 240 Kinder werden bereits betreut, sie können ihre Häuser am Montag, 29. Juni, wie gewohnt besuchen. Das sind etwa die Hälfte der fast 470 Kinder, die in eine Einrichtung der Stadt gehen. Die übrigen Kinder werden die Tage darauf und bis Mittwoch, 1. Juli, in drei Schritten aufgenommen: "Die Eltern werden informiert, an welchem Tag ihr Kind kommen darf." Den Kindern einen schönen Wiedereinstieg zu bereiten, sei einfacher, wenn nicht alle auf einmal kommen, so Kraus. Neuaufnahmen und Eingewöhnungen sind dann ebenfalls wieder möglich.

Auch die Erzieherinnen und die pädagogischen Fachkräfte sind froh, dass es "wieder losgeht". Im Verlauf der Komplettschließung sei es nicht nur für die Eltern schwierig gewesen, die Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen; auch für die Kinder war es eine schwere Zeit, weil ihnen der Bezugspunkt Kindergarten fehlte.

In allen Einrichtungen der Stadt wird vom 29. Juni an mindestens die Betreuungsform "Verlängerte Öffnungszeiten" angeboten. Einen Ganztagesbetrieb bis 17 Uhr gibt es aufgrund der personellen Gegebenheiten wohl erst mal nicht. Informationen über die maximale Betreuungszeit gehen den Eltern bis spätestens Anfang kommender Woche zu.

Weitere Einschränkung: Ein warmes Mittagessen wird wegen der räumlichen Gegebenheiten nur für Kinder im Ganztagesbetrieb sowie für Krippenkinder angeboten. "Eltern von Kindergartenkindern, die in der Verlängerten Öffnungszeit betreut werden, geben ihrem Kind bitte ein zweites Frühstück mit", empfiehlt Haller. Für alle Betreuungsangebote wird von Juli an wieder die volle Gebühr fällig. Eine Essensgebühr wird nur für diejenigen erhoben, die auch Mahlzeiten bekommen.

Der Kindergartenbetrieb findet unter "Pandemiebedingungen" statt, also gemäß der Vorgaben der Corona-Verordnung in der Fassung vom 16. Juni. Wie schon in der "erweiterten Notbetreuung" bewegt sich der Kita-Alltag weiter in möglichst konstanten Gruppen und unter Einhaltung strenger Hygienevorgaben.

In allen Einrichtungen müssen je nach personellen und räumlichen Gegebenheiten der Tagesablauf, das pädagogische Konzept und die Angebote bis Ende des laufenden und – nach aktuellem Stand – sogar bis Ende des Kindergartenjahrs 2020/21 unter Pandemiebedingungen neu organisiert werden. Haller kündigte an, dass es Gespräche mit den Einrichtungsleitungen gibt. Im Bürgerpark erreichen die Kinder ihre Gruppen über verschiedene Eingänge. Eltern müssen beim Bringen und Abholen zwingend draußen bleiben beziehungsweise dort warten. Sie müssen zuvor schriftlich bestätigen, dass ihr Kind gesund ist und auch keine Erkrankung bei den Erziehungsberechtigten oder Angehörigen einer Risikogruppe vorliegt, sofern letztere mit im Haushalt leben. Die Erzieherinnen haben die Möglichkeit, sich so oft testen zu lassen, wie sie es wünschen.

Die Personaldecke sei dick genug, so Kraus mit Verweis auf die 21 Fachkräfte, die im Bürgerpark tätig sind. Lediglich drei gehörten einer Risikogruppe an. Auch Draußenspielen sowie Spaziergänge in der Umgebung sind möglich. Hierzu gibt es ein rollierendes System, das festlegt, wann sich welche Gruppe draußen aufhalten oder zum Essen gehen darf. Spielgeräte und Fahrzeuge werden desinfiziert, ehe eine andere Gruppe diese nutzt. "Sollte eine Infektion bei einem Kind festgestellt werden, bewertet der Rhein-Neckar-Kreis die Situation, und das Gesundheitsamt entscheidet, wie es weitergeht. Wenn eine Erzieherin das Virus aufweist, muss die gesamte Einrichtung geschlossen werden, da die Kräfte miteinander Kontakt stehen", so Haller.