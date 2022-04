Von Günther Grosch

Weinheim. Noch liegt der Brunnenboden trocken. Aus den Öffnungen des von der Justitia-Statue gekrönten Brunnens am Marktplatz vor dem Alten Rathaus strömt kein Wasser. "Doch bis zum Pflänzeltag mit verkaufsoffenem Sonntag und Naturparkmarkt in den beiden Schlosshöfen fließt das Wasser unter der Göttin der Gerechtigkeit wieder", heißt es aus dem Rathaus. Seit drei Jahren kümmert sich der Einzelhändlerverein "Lebendiges Weinheim" um das Schmücken des Wasserspenders und verwandelt ihn symbolhaft in einen Osterbrunnen.

Schmuck aus Ostereiernwäre problematisch gewesen

Doch wie schon im vergangenen Jahr, als wegen Corona das Schmücken ausfiel, ist auch diesmal alles anders, wie Vorsitzender Christian Mayer, sein Stellvertreter Sebastian Kerner und Geschäftsführerin Susanne Beutel beim Pressetermin Anfang der Woche verdeutlichten. Anstelle des gewohnten und in den Stadtfarben Weiß und Blau gebänderten Osterkranzes ziert den Sandsteinbrunnen diesmal ein von Florist Mayer aus Buchs gewickeltes "Peace"-Zeichen. Die Schmuckbänder zeigen sich dieses Mal in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. "Das Binden und Wickeln war meine Sonntagsbeschäftigung", schmunzelte Mayer, während er auf der Leiter stehend und von seinem Geschäftsmitinhaber Per Tholander unterstützt den gut 1,30 Meter Durchmesser aufweisenden Kranz und die Schleifen mit Kabelbindern unterhalb der Göttin an der Sandsteinsäule befestigte.

Vier Stunden habe er gebraucht, "damit die Sache rund wird" und vor allem als ein "Statement für den Frieden" und als ein "Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu verstehen ist". Der Brauch, öffentliche Dorfbrunnen an Ostern mit bemalten Eiern und anderem Schmuck zu verschönern, hat seinen Hintergrund in der Wasserarmut der Fränkischen Schweiz. Sein Wissen um dieses Brauchtum steuerte Stadtführer Franz Piva bei. "Vor Ostern wurden die Brunnen überall gründlich vom Schmutz des Herbsts und des Winters gereinigt und herausgeputzt. Außerdem werden dem Osterwasser besondere Wirkungen zugesprochen." Der hauptsächliche Beweggrund für das Schmücken der Dorfquelle aber lag laut Piva vermutlich darin, den Brunnen als Wasser spendenden und lebenswichtigen Bestandteil einer Gemeinde zu ehren und seine Dankbarkeit dafür zu zeigen. "Denn in früheren Zeiten sicherte ein gefüllter Brunnen das Überleben vieler Menschen und Tiere und war somit ein kostbares Gut." Nachdem die Bedeutung der Brunnen durch die modernen Wasserversorgungssysteme schwand, starb auch der Brauch hier und da aus.

Seit den 1980er-Jahren erlebt das Brauchtum allerdings eine Renaissance. Neben der Nachbargemeinde Hirschberg hält der Weinheimer Stadtteil Sulzbach die Tradition mit dem Schmücken eines eigenen Osterbrunnens im Ortszentrum in Ehren, so Ortsvorsteher Frank Eberhardt. In Oberflockenbach bemühen sich Doris Schmitt-Nittel und Cornelia Schmitt seit mehr als 20 Jahren um ein Weiterleben dieses Brauchs. Auch die beiden engagierten Bürgerinnen wollen noch in dieser Woche ebenfalls ein "blaugelbes Osterzeichen" vom Oberflockenbacher Brunnen in Richtung Ukraine senden. "Der größte Osterbrunnen befindet sich in Bieberach bei Egloffstein. Im Jahr 2001 bekam er mit seinem Brunnenschmuck aus 11 108 handbemalten Eierschalen sogar einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde", setzte Franz Piva den Schlusspunkt.

Ob es am Marktplatzbrunnen auch einmal so weit kommt, scheint allerdings zweifelhaft. Darauf angesprochen, gibt sich Christian Mayer skeptisch. "Normale, eventuell von Schülern bemalte Hühnereier sind zu zerbrechlich." Die Verwendung von bunten Plastikeiern wiederum werde von der Stadtverwaltung "nicht gern gesehen", berichtet Mayer von einem gescheiterten Vorstoß des "Lebendigen Weinheims" in diese Richtung: "Und Holzeier sind einfach zu teuer."