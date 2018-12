Weinheim. (RNZ) Manuel Just wartet noch immer auf die gerichtliche Entscheidung über die Anfechtung der OB-Wahl vom 10. Juni. Doch nun naht die Kommunalwahl 2019, Parteien und Wählervereinigungen erstellen Wahllisten. Daher sei zuletzt mehrfach die Frage einer Kandidatur für den Kreistag an ihn herangetragen worden, so Wahlsieger Just. Gespräche mit Weinheimer Parteien und Wählervereinigungen hätten verdeutlicht, dass der OB der größten Stadt des Landkreises mit zahlreichen Kreiseinrichtungen wie bisher dem Kreistag angehören sollte. Er habe sich daher entschieden, 2019 im Wahlkreis Weinheim für den Kreistag zu kandidieren.

Er verstehe sich weiter als überparteilicher, unabhängiger Bürgermeister der bürgerlichen Mitte. "Da eine Kandidatur nur über eine Liste möglich ist, möchte ich mich als parteiloser Kandidat auf der Liste der CDU um ein Kreistagsmandat bewerben", so Just. Dies diene dann aber den Interessen aller Weinheimer.