Weinheim. (pol/dore) Ein 15-Jähriger wurde am Mittwochabend gegen 20.23 Uhr im Bahnhof Weinheim von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Das berichtet die Polizei.

Laut Polizei hat der Jugendliche versucht, über die Gleise von Bahnsteig eins auf Bahnsteig zwei zu laufen, um einen Zug zu erreichen. Dabei übersah er einen heranfahrenden Güterzug, heißt es in dem Bericht. Der Zugführer habe den Jugendlichen gesehen, sofort eine Vollbremsung eingeleitet und einen Achtungspfiff abgegeben. Doch das nützte nichts: der 15-Jährige wurde vom Zug erfasst und tödlich verletzt.

Der Zugführer und Reisende am Bahnhof waren geschockt, berichtet die Polizei. Die Gleise wurden daraufhin für den Zugverkehr gesperrt und der Bahnhof durch eine Streife der Landespolizei geräumt.

Die traumatisierten Personen wurden in den Räumlichkeiten der nahegelegenen Polizeiwache Weinheim vom Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Notfallseelsorge betreut, so die Polizei. Die Sperrung der Gleise wurde nach Polizeiangaben am frühen Donnerstagmorgen aufgehoben.

Der Vorfall verdeutliche, wie gefährlich es sein könne, sich im Gleisbereich aufzuhalten. Die Bundespolizei betreibt im Rahmen der polizeilichen Präventionsarbeit mehrere Kampagnen, um auf solche Gefahren hinzuweisen und zu sensibilisieren.