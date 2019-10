Weinheim. (pol/rl) Vermutlich mit Steinen aus dem Gleisbett beworfen und zerstört wurden zwei Informationstafeln und das Display eines Fahrkarten-Automaten an der OEG-Haltestelle "Freiburger Straße" in Fahrtrichtung Weinheim. Das teilte die Polizei am Montag mit. In der Gegenrichtung wurde das Wartehäuschen total "entglast" und eine weitere Informationstafel mit Steinen beworfen und zerstört.

Die Zerstörungen sollen in der Nacht vom Samstag auf Sonntag zwischen 22 und 8 Uhr stattgefunden haben. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Bereits am Donnerstag, 5. September, war an der Haltestelle "Rosenbrunnen" in der Bergstraße eine Informationstafel zerstört worden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 bei der Polizei in Weinheim zu melden.