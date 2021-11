Dass die Sparkasse Rhein Neckar Nord ihre bisherigen Hirschberger Filialen in einem Neubau in Großsachsen bündelt, ist schon seit längerer Zeit bekannt. Nun bestätigte das Kreditinstitut, dass auch die Filiale in Lützelsachsen (im Bild) nicht weiterbetrieben wird. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Das Filialnetz der Sparkasse Rhein Neckar Nord spannt sich weiter quer durch Mannheim, Weinheim und die umliegenden Ortschaften. Die Knotenpunkte werden indes weniger, dafür aber dicker. Das gilt nun im besonderen Maße für das Gebiet im Süden von Weinheim. Dort wird auch die Lützelsachsener Filiale in der Kurpfalzstraße schließen und in dem neuen Sparkassen-Schwerpunkt in Hirschberg-Großsachsen aufgehen. Die Sparkasse bleibt zwar Eigentümerin des Gebäudes in Lützelsachsen, vermietet die heutigen Filialräume aber weiter. Auch einen Selbstbedienungsstandort wird es dort nicht mehr geben. "Es ist richtig, dass wir unser Beratungsangebot in Leutershausen, Großsachsen und Lützelsachsen in unserer neuen Filiale im Großsachsener Gebiet Sterzwinkel bündeln werden", bestätigte Sparkassen-Sprecher Rico Fischer auf Anfrage dieser Zeitung.

"Bargeldbedarf ist in letzten fünf Jahren deutlich gesunken"

"Die bisherigen Filialen werden zum Zeitpunkt der Eröffnung des Neubaus zusammengelegt", so Fischer. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord rechnet damit im zweiten Quartal 2022, sofern die Bauarbeiten im Sterzwinkel wie geplant voranschreiten. Die Bargeldversorgung sieht Fischer auch ohne die Automaten an den gewohnten Standort als gut an. Das liege auch daran, dass die Kunden ihr Bargeld längst nicht mehr ausschließlich an Geldautomaten, sondern vermehrt an Supermarktkassen abheben: "Das ist praktisch und für alle Beteiligten sinnvoll – wenn denn überhaupt Bargeld benötigt wird."

Generell sei der Bargeldbedarf in den vergangenen fünf Jahren deutlich gesunken, so der Sparkassensprecher: "Das merken wir an der Frequentierung unserer Automaten, die flächendeckend zurückgegangen ist." Kartenzahlungen hätten hingegen zugenommen – sicherlich nicht zuletzt wegen Corona. Fischers Argumente dürften vor allem bei jüngeren Verbrauchern verfangen. Ob in Geschäften, Restaurants und vielfach sogar in Bäckereien: Bargeldloses Zahlen ist gang und gäbe. In vielen Fällen haben virtuelle Bezahlsysteme schon die "alten" Bankkarten abgelöst. Auch Kunden der Sparkasse Rhein Neckar Nord haben unter anderem die Möglichkeit, sich die virtuelle Sparkassen-Card aufs Smartphone zu laden. Für manche sei es schon viel, wenn sie einmal im Monat Scheine und Münzen abzählen müssen.

Diese Erklärungen sind keineswegs falsch. In anderen Ländern ist der Gebrauch von Bargeld noch massiver zurückgegangen als in Deutschland. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass vor allem ältere Kunden den Weggang "ihrer" Bankfilialen regelmäßig bedauern. Auch die Bargeldversorgung vor Ort wollen viele von ihnen nicht missen. Deshalb haben die Sparkassen und Volksbanken bei vergangenen Umstrukturierungen meist ein gewisses Maß an entsprechender Infrastruktur aufrechterhalten. Als zuletzt die neue Volksbank Kurpfalz Veränderungen in ihrem Filialnetz ankündigte – ebenfalls zulasten Lützelsachsens –, wurde ausdrücklich angeführt, dass der Voba-Geldautomat in der Sommergasse bleibt. Damit ist Weinheims größter Ortsteil zumindest nicht komplett bargeldlos.

Auch die Zusammenlegung der bisherigen Sparkassenfilialen zwischen Leutershausen und Lützelsachsen ist nicht mit Personalabbau verbunden: "Unsere Mitarbeitenden ziehen mit an den neuen Standort. Wir werden so Synergien heben", erklärt Fischer. Die räumliche Nähe der Mitarbeitenden zueinander ermögliche bessere Arbeitsabläufe; vor allem aber könne das Kreditinstitut den Kunden in der neuen, modernen Filiale im Sterzwinel das komplette Leistungsportfolio bieten – vom persönlichen Service über Beratungen in zeitgemäßen Räumen und dem Vorhalten einer Schließfachanlage bis hin zum leistungsfähigen Selbstbedienungsbereich. In den bisherigen Filialen sei das nur mit Einschränkungen möglich, die Raumsituation gehe dort nicht unbedingt mit den heutigen Ansprüchen der Kundschaft konform.

Was die Zukunft des Gebäudes in der Kurpfalzstraße betrifft, befindet sich die Sparkasse nach eigenen Angaben in Verhandlungen mit einem denkbaren Nachfolger.