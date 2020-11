Von Philipp Weber

Weinheim. Die Planungen für ein Wohnquartier auf dem 47.000 Quadratmeter großen Alt-Gelände des GRN-Betreuungszentrums stehen kurz vor dem Abschluss. Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) empfahl dem am Mittwoch, 11. November, tagenden Gemeinderat vergangene Woche einstimmig, den entsprechenden Satzungsbeschluss zu fassen. Mit der "Überplanung" dieser und weiterer Flächen – das Plangebiet ist 62.000 Quadratmeter groß – enden die seit 2014 andauernden Prozesse rund um das Gebiet der alten "Kreis-Pflege". Wenn der Gemeinderat am Mittwoch zustimmt, können die Stadt, die Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) und der Kreis weitere Verträge zum Abschluss bringen, sodass erste Abrissarbeiten vielleicht schon im Winter starten.

Im ATUS gab es noch eine längere Fachdiskussion, die Andreas Marg (GAL), Constantin Görtz (SPD) und Stadtplaner Sven-Patrick Marx dominierten. Für Laien war interessant, wie weit neue Formen von Mobilität bereits in die Debatte hineinragen. Das gilt sowohl fürs Rad- und E-Bike-Fahren als auch für Autos, die an der Steckdose tanken. So vermutete Marg, dass zwei Radstellplätze pro Wohnung nicht reichen. Zumal die Menschen ihre Abstellplätze lieber vor der Tür hätten als in Tiefgaragen. Marx hielt dagegen, dass E-Bikes oder Lasten-Anhänger drinnen sicherer stünden. OB Manuel Just erinnerte daran, dass die grundlegenden Planungen Sache des Kreises waren, unter Anhörung der Stadt. Komplexer wurde es bei den E-Autos. Marg lobte die geplanten Anschlüsse, grübelte aber über deren Leistungsfähigkeit nach. Görtz warnte vor Ladestationen in Tiefgaragen – vor allem, wenn diese unter Wohnungen liegen. Dies verursache Probleme mit dem Brandschutz.

In puncto Leistungsfähigkeit rechnete Stadtplaner Marx vor, dass ein Bedarf von fünf Megawatt entstehe, wenn alle Plätze mit E-Autos belegt sind und alle laden. In ganz Weinheim liegt der Abendbedarf derzeit bei 24 Megawatt. Es brauche Transformatoren, entsprechende Standorte seien vorgesehen. Was den Brandschutz betrifft, bleibt wohl wenig anderes übrig, als auf die Lösungen der Zukunft zu hoffen.

> Die Evangelische Weststadtgemeinde: Noch nicht ganz so weit, aber immerhin einen Schritt weiter ist der Bebauungsplan, der den Neubauten auf dem Gelände der Evangelischen West-Gemeinde den Weg ebnet: Der Ausschuss stimmte der Offenlage zu, im Januar könne der Satzungsbeschluss kommen. Auf dem "Markuskirchenareal" soll das alte Gebäude-Ensemble aus großem Gemeindetreffpunkt und kleinem Kindergarten einem ökonomischeren Gemeindehaus samt Pfarramt sowie einer Vier-Gruppen-Kita weichen. Diese soll im Kindergartenjahr 2022/23 in Betrieb gehen, was den Druck auf die knappen Kita-Plätze verringern würde.

Vor dem Kindergarten soll es drei Kurzzeitparkplätze für Eltern sowie ein Warnpiktogramm auf der Straße geben.

Die Fraktionen stimmten zu. GAL und SPD verlangten, die Nutzung von Fotovoltaik vertraglich festzuzurren. Daraus wurde ein zusätzlicher Antrag, der bei je zwei Gegenstimmen und Enthaltungen aus den Reihen von Freien Wählern und FDP angenommen wurde. Karl Bär (FDP) fügte an, dass sich viele im Stadtteil wundern, warum man den Gemeindetreffpunkt abreißt. Doch das sei Sache der Evangelischen Kirche.

> Das städtische Mietshaus Mannheimer Straße 14-20: Auf eine "Einsparung" in Höhe von rund 140.000 Euro kommt die Stadt bei Innenputzarbeiten, die im Zuge der Sanierung der Mietwohnungen fällig werden. Ein bekanntes Weinheimer Unternehmen macht die Arbeiten für 251.000 Euro, die vorab geschätzte Summe lag bei 391.000 Euro. 13.000 Euro teurer als geschätzt werden dagegen die Bodenbelagsarbeiten einer Mannheimer Firma. Diese kosten 152.000 Euro. Bei den Trockenbauarbeiten wird es dann wieder 20.000 Euro günstiger als geschätzt, der Angebotspreis der Lorscher Firma liegt bei 199.000 Euro.