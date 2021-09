Weinheim. (web) Jetzt ist es so weit: Der Saukopftunnel zwischen Weinheim und Birkenau ist seit Anfang der Woche 24 Stunden am Tag gesperrt. Die Schließung des Bauwerks hält noch bis zum 2. Oktober an. Grund dafür sind Wartungsarbeiten, in deren Zuge der Tunnel nicht mit Löschwasser versorgt werden kann. Parallel zu den Arbeiten an der "Röhre" läuft seit Dienstag die nächste Bauphase an der B38 zwischen der Automeilen-Kreuzung und der Ausfahrt zur Kreisstraße in Richtung Hemsbach. Hier wird die Weinheimer Ortsumgehung von zwei auf drei Spuren ausgebaut.

Welche Folgen hat das für den Verkehr in der Stadt? Erwartbare. Gerade zu Berufsverkehrszeiten wird es wieder mal voll. Das zeigte sich am späten Dienstagnachmittag schon auf der Mannheimer Straße, wo sich der Verkehr zwischen der Kreuzung "Suezkanalweg" und dem Postknoten staute. Man muss also mehr Zeit einplanen als sonst, wenn man auf vier Rädern in die Stadt fahren will oder durch diese hindurch.