Mehr als vier Stunden lang warteten einige Impfwillige bei der Impfaktion in der VHS in Weinheim. Foto: Bernhard Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Seine Wollmütze auf dem Kopf ist tropfnass, Schuhe und Strümpfe sind durchnässt und die Füße eiskalt. Nach gut viereinhalb Stunden Anstehen hat es Björn aus Birkenau bis zur Treppe hinauf zum VHS-Gebäude geschafft. Covid-19 werde Björn nach dem bevorstehenden dritten Piks wohl nicht mehr bekommen. "Sehr wahrscheinlich werde ich an einer Lungenentzündung sterben", übt sich der 43-Jährige in Galgenhumor. Er steht am Samstag wie Hunderte anderer in der Warteschlange vor der Weinheimer Volkshochschule an. Für die Mobile Impfaktion brauchte es keine Anmeldung. Entsprechend hoch war der Andrang.

Das Ganze "weniger lustig" finden Silke und Felix. "Frauen, die zuhause kleine Kinder haben, haben keine Chance", sagt die Hemsbacherin. Sie spricht von einem "Skandal". Hätte ihr Mann für sie nicht als "Platzhalter" die Stellung gehalten, bis sie ihre beiden Vier- und Sechsjährigen zuhause versorgt hatte, wäre das "Boostern" nicht möglich gewesen. "Jetzt sitzen die Beiden alleine vor dem Fernseher und eine Nachbarin schaut ab und zu nach ihnen", sagt sie.

Lange Warteschlange bei Impfaktion in Weinheim Kamera: Bernhard Kreutzer / Redaktion: Phillip Weber / Produktion: Reinhard Lask

Die Menschenschlange reicht zeitweise bis zum Ehrenmal für die Opfer von Gewalt, Krieg und Verfolgung am oberen Ende der Ehretstraße. Weiter hinten in der Schlange teilen sich dicht an dicht stehende, einander zuvor wildfremde Menschen einen Regenschirm. "Wir werden hier buchstäblich im Regen stehen gelassen", schimpft Hubert, der aus der Weststadt gekommen ist. Fast alle der Wartenden tragen einen Mund-Nasen-Schutz.

Annegret aus Sulzbach verteidigt das im Großen Saal der VHS Spritze um Spritze setzende Mobile Impfteam. Das sei "am Wenigsten für das Dilemma" verantwortlich. Einer der Mitarbeiter aus dem Team des Rhein-Neckar-Kreises teilt rote Nummernzettel aus. "Bis hier zu dieser Dame" reiche der zur Verfügung stehende Impfstoff auf jeden Fall, sagt er. Den dahinter zu diesem Zeitpunkt immer noch gut 80 Wartenden könne er dagegen nicht versprechen, dass sie heute noch dran kommen.

Sein Verweis auf Impfmöglichkeiten beim Hausarzt ("Vor Anfang Februar bekomme ich dort keinen Termin") und die Dauerhafte Impfaktion (DIA) im Drei-Glocken-Center als weiteren Baustein ("Als Berufstätige geht hier für mich nichts") verfängt bei den Wenigsten.

Dann der nächste "Aufreger": "Biontech gibt es nur für Unter-Dreißigjährige", verkündet der freundliche Helfer. Was zumindest die 17-jährige Aylin und ihre 20-jährige Freundin Aleyna aus Unter-Absteinach freut. Während die allerdings nach wie vor impfskeptische Aylin für ihre Erstimpfung ansteht ("Was soll ich sonst machen. Ohne sich ständig testen lassen zu müssen, kommt man ja nirgends mehr rein"), wartet Aylin bereits aufs "Boostern".

Vor Ort anwesend sind auch der ärztliche Leiter der Mobilen Impfteams (MIT), Christoph Schulze, und die Gesundheitsreferentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss. In der den derzeit insgesamt 20 mobilen Impfteams zur Verfügung stehenden Zeit könne immer nur eine bestimmte Anzahl an Impfdosen verimpft werden, machen Schulze und Kuss deutlich.

Auf der einen Seite sei der Kreis bemüht, alle Impfwilligen zu versorgen. Andererseits gelte es, den gesamten Landkreis mit Impfangeboten zu versorgen und alle ihm zugehörigen Kommunen gleichmäßig abzubilden. Was (noch) nicht immer zur Zufriedenheit aller gelingt, räumt Schulze ein: "Der Bedarf übersteigt einfach das Angebot". Die Teams arbeiteten jeden Tag an ihrer Belastungsgrenze. Man bemühe sich aber darum, die Kapazitäten weiter zu erhöhen.

Fazit am Ende der fast achtstündigen Aktion: Insgesamt wurden 174 Impfungen verabreicht. Davon waren 24 Impfungen mit dem Johnson & Johnson-Vakzin. 39-mal wurde Biontech/Pfizer gespritzt, 111 Personen erhielten den Piks mit Moderna. Es gab 64 Erst-, 22 Zweit- und 86 Drittimpfungen.