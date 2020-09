Weinheim. (keke) Eigentlich haben die Mitglieder des Vereins "Weinheimer Nordstadt Freunde 14" alles richtig gemacht. Sie hatten die "Reibel-Bank", die am Rande eines Weinbergs ("Hubberg") über der Nordstadt thront, wieder auf Vordermann gebracht und damit einen Ort zum Verweilen wiederbelebt. Die Bank erinnert an den früheren Ersten Bürgermeister der Stadt Weinheim, Hermann Reibel, und dessen Ehefrau Gisela. Das Paar kam an Heiligabend 2006 bei einem Brandunglück ums Leben. Reibel amtierte von 1962 bis 1982 als Erster Bürgermeister. Er wurde 89 Jahre alt, seine Frau Gisela 82.

Die Sitzgelegenheit gewährt einen herrlichen Blick in die Rheinebene und über die Nordstadt. Zuletzt war sie jedoch in die Jahre gekommen – und stellte durch den Bruch eines gusseisernen Sockels zudem eine Gefahr dar. "Nach ihrer Erneuerung wird die Bank wieder rege genutzt. Auch von kleineren Gruppen, die hier zusammenkommen, die Aussicht genießen, Getränke und Essen mitbringen und verzehren", so der Vorsitzende des Stadtteilvereins, Hans-Jörg Klump. Dies sei von den Nordstadtfreunden auch so gewollt.

Trotz Rücksprache mit einigen Betroffenen komme es aber zunehmend vor, dass Essensreste, Papiertüten und weiterer Abfall zurückbleiben. "Das ist ein weniger schöner Anblick und eine unnötige Verschandelung des Platzes", sagt Klump. In der Vergangenheit hätten einige Grundstücksbesitzer aus der Nachbarschaft die Hinterlassenschaften anderer eingesammelt und entsorgt. Das sei kein Zustand.

Vor Kurzem setzten sich die Nordstadtfreunde deshalb mit Friedrich Scheurich zusammen, vielen bekannt vom "Zirkus Multi-Kulti". Scheurich besitzt einen Kleingarten in unmittelbarer Nähe. Gemeinsam überlegten die Nordstädter, wie sie die Nutzer der Bank dazu bewegen könnten, ihren Abfall wieder mitzunehmen. Scheurich schlug vor, dass künftig der "Hubberg-Troll" über den "Reibel-Platz" wachen soll, versehen mit einem entsprechenden Hinweiszettel.

Gesagt, getan. "Nun hoffen wir alle, dass der Troll lange unbehelligt bleibt und den einen oder anderen Wanderer und Nutzer der Bank an seine Pflichten erinnert, damit wir weiter den Aussichtsplatz in seiner ganzen Schönheit erhalten", bitten die Nordstadtfreunde alle Erholungssuchenden inständig, den Appell zu beherzigen.