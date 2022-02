Weinheim. (pol/mare) Randalierende Hotelgäste haben am Sonntagfrüh in Weinheim Mitarbeiter des Hotels angegriffen. Das teilt die Polizei mit.

Zwei betrunkene Unbekannte wollten gegen 5 Uhr in das Hotel in der Breslauer Straße einchecken und wurden vom diensthabenden Rezeptionisten aufgefordert, eine medizinische Mund-Nasen-Maske aufzusetzen. Die beiden Gäste fühlten sich hierdurch augenscheinlich provoziert und fingen an, den Rezeptionisten zu beleidigen.

Als der Mitarbeiter die beiden hierauf bat, das Hotel zu verlassen, randalierten die beiden aggressiven Männer in der Hotellobby. Sie schlugen gegen eine vor der Rezeption aufgestellte Trennwand, wodurch der PC-Monitor zu Boden fiel und beschädigt wurde. Schließlich griffen sie gemeinsam den Hotelangestellten an, der sie am Verlassen des Hotels hindern wollte, nachdem die Ausstattung zu Schaden gekommen war.

Einer der beiden Personen schlug dem Rezeptionisten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließen beide schnell das Hotel in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Der erste Unbekannte ist etwa 50 bis 55 Jahre und 1,85 Meter groß. Er trug kinnlanges, dunkles Haar und einen Vollbart und war vornehmlich dunkel gekleidet. Der zweite Unbekannte ist zwischen 55 und 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und trug eine Glatze und war ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06201/10030.