Weinheim. (web) Die Pläne für ein 105 Zimmer zählendes Hotel auf dem heutigen Freudenberg-Parkplatz unterhalb der Mannheimer Straße nehmen immer konkretere Formen an. Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung billigte am Mittwoch die Vorhabenplanung der Baufirma Tröndle mit einstimmiger Mehrheit. Ebenfalls einmütig hievte das Gremium das bauplanerische Verfahren über die nächste Hürde, indem es die frühzeitige Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden beschloss.

Die Firma Tröndle hatte die Rolle des Investors übernommen, nachdem die Stadt die Zusammenarbeit mit dem ursprünglich ausgewählten Freudenstädter Unternehmen aufgrund fehlender Mitwirkung beendet hatte. Nun will Tröndle den Bau eines Drei-Sterne-Plus/Vier-Sterne-Hotels mit Zusatzangeboten wie einem Seminar- und Fitnessbereich stemmen. Die Firma hat auf die Kritik aus den Reihen der Fraktionen reagiert – und ihre Planung an deren Vorstellungen angepasst.

Dementsprechend aufgeschlossen nahmen die Stadträte die Vorhabenplanung im Ausschuss zur Kenntnis. Hubert Bayer (GAL) zeigte sich außerdem erfreut darüber, dass die ursprünglich gewählte Freudenstädter Firma offenbar keine Ansprüche gegenüber der Stadt geltend machen kann oder will. Mark Schüssler (Freie Wähler) signalisierte ebenfalls Zustimmung, wollte aber sichergehen, dass die benachbarten Parkplätze von Hallenbad und TSG nicht für den Hotelbetrieb in Anspruch genommen werden. Sowohl Erster Bürgermeister Torsten Fetzner als auch sein oberster Stadtplaner Sven-Patrick Marx versprachen, dass nichts übersehen werde.

Heiko Fändrich (CDU) hoffte auf ein rasches Voranschreiten des Projekts, während Constantin Görtz (SPD) den jetzigen Stand der Planungen ausdrücklich lobte. Die 43.000-Einwohner-Stadt Weinheim habe inzwischen ein lokales Tourismuskonzept und gestalte das regionale Konzept für die Bergstraße mit. Insofern habe das Hotelprojekt seine Berechtigung. Das hatte im Zuge der vorangegangenen Debatten um das Projekt zwar nicht jeder Sozialdemokrat so gesehen – aber am Mittwoch war eh nicht der Moment, um noch einmal über die Hotelfrage an sich zu diskutieren.

Auch Wolfgang Wetzel (FDP) hatte seinen Frieden mit dem Hotel gemacht, die dem Projekt zugrunde liegende Bedarfsanalyse und das Tourismuskonzept seien nachvollziehbar, sagte er. Blieb noch "Die Linke", die "schon immer dafür war", wie Matthias Hördt sagte. Nun hoffen alle, dass das Hotel fertig ist, wenn Weinheim 2025 die Heimattage Baden-Württemberg ausrichtet.