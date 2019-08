Weinheim-Hohensachsen. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit Zeugen zu einem Vorfall am gestrigen Dienstagabend, bei dem eine zwölfjährige Radfahrerin belästigt wurde.

Das Kind war gegen 19.40 Uhr auf dem Radweg in Richtung Lützelsachsen unterwegs gewesen, als sie in der Unterführung unter der Muckensturmer Straße auf zwei Männer traf. Nach Angaben der Polizei hatten sie identische orangefarbene Räder, die einem BMX ähnelten. Ein weiterer Mann mit solch einem Fahrrad war dem Mädchen bereits vorher am Radweg an der OEG-Haltestelle Hohensachsen aufgefallen.

Als die Zwölfjährige an den Männern in der Unterführung vorbeifuhr, soll sich einer der Unbekannten auf sein Rad gesetzt haben und dem Mädchen hinterhergefahren sein. Wie die Beamten weiter berichten, soll er dem Kind an die Oberbekleidung des Mädchens gegriffen haben. Danach versuchte er noch in den Lenker zu greifen. Offenbar wollte er die links am Fahrrad befindliche Handtasche des Mädchens greifen.

Weil die Zwölfjährige daraufhin laut um Hilfe rief und dem Unbekannten einen Schlag versetzte, ließ der Radler von ihr ab. Kurz darauf fragte ein scheinbarer Zeuge nach dem Wohlbefinden des Kindes. Dieser entfernte sich in Richtung Unterführung, wo sich die Männer aufgehalten hatten.

Das Mädchen fuhr schließlich nach Hause und erstattete zusammen mit ihrer Mutter Anzeige. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die drei Männer mit den Rädern werden wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, "südländische Erscheinung", identische orangefarbene Fahrräder. Der Mann, der das Mädchen mit dem Rad verfolgte, soll breit und muskulös sein. Er hatte eine auffällige, große Narbe von der Stirn bis zum Kinn an der Wange und trug eine kurze, helle sowie grüne Hose, außerdem eine schwarze Lederjacke.

Das Polizeirevier Weinheim sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können, sowie nach dem Fußgänger, der das Mädchen nach deren Wohlbefinden fragte, Telefon 06201/10030.