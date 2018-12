Weinheim. (pol/mare) Eine junge betrunkene Autofahrerin hat Samstagnachtnicht nur andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch Polizisten gefährdet. Das teilen die Beamten mit.

In der Nacht auf Samstag fiel den Beamten des Polizeireviers Weinheim um kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße B3 in Hohensachsen ein rauchender VW Polo auf, der an der Einmündung zur Hohensachsener Straße stand - die Fahrerin war eingeschlafen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Kopf der 22-jährigen Fahrerin auf das Lenkrad gesunken war und aus dem vorderen Radkasten Qualm drang.

Als sie die Fahrertür öffneten, nahmen die Beamten zudem starken Alkoholgeruch wahr. Die stark betrunkene Frau konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten, weshalb sie in den Streifenwagen begleitet wurde. Ein 21-jähriger Autofahrer und sein Beifahrer kamen ebenfalls an die Kontrollstelle und gaben an, dass ihnen die Frau auf ihrer Fahrbahn im Kurvenbereich entgegen gekommen war. Nur durch ein Ausweichmanöver auf den Gehweg hatte dieser einen schwerwiegenden Unfall vermeiden können.

Mittlerweile hatte sich der Gemütszustand der jungen Dame derart geändert, dass sie die Beamten im Redeschwall fortwährend beleidigte und beschimpfte. Da sie dabei auch immer wieder versuchte, auf die Vordersitze des Streifenwagens zu klettern, wurden ihr Handschließen angelegt. Dabei trat und schlug die Betrunkene gegen die Uniformierten, welche allerdings nicht verletzt wurden.

Ein Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab 1,72 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nahmen sich Angehörige der 22-Jährigen an. Die junge Frau muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss, Beleidigung und tätlichem Angriffs gegen Polizeibeamte strafrechtlich verantworten - der Führerschein wurde zudem einbehalten.