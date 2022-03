Von Philipp Weber

Weinheim. Eine Kreide-Tafel kann helfen im Redaktionsalltag: Anna Sophie Born begutachtet die Themen für die "Schiffsschraube", die Schülerzeitung am Werner-Heisenberg-Gymnasium. Um die Zukunft geht es, und die Redaktion war fleißig: Beiträge über Künstliche Intelligenz, Drohnen und Großunternehmer Elon Musk zählen zu den Ideen, ebenso wie eine Befragung von Schülern und Lehrern. Die 18-jährige Chefredakteurin kann im Editorial wieder mal eine engagierte Leistung vorstellen. Das steht schon fest.

Chefredakteurin Anna Sophie Born an der Thementafel. Fotos: Kreutzer

Den mit 1000 Euro dotierten Sonderpreis beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder hat die Schiffsschraube jedoch für eine andere Ausgabe eingeheimst: "In Vielfalt geeint? Wir prägen Europa", lautete der Titel im Herbst 2020. Eigentlich ein ungewöhnliches Thema damals: Die Schulen hatten den ersten Corona-Lockdown hinter und den zweiten vor sich. Die Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen US-Polizisten rückte das Rassismus-Problem in den Mittelpunkt, auch hier. Beides hat ins Blatt gefunden – aber nicht als Titelthema.

"Die Idee, Europa aufzugreifen, kam mir nach einer Unterrichtsstunde", so Born. Die damalige Zehntklässlerin war Zeugin eines Vorgangs geworden, der in Schulen Alltag ist – aber in Bezug auf Europa viel aussagt. Die Schüler hätten aufstehen und sich für eine Ecke des Klassenzimmers entscheiden sollen, erinnert sie sich. Zur Auswahl standen Weinheim, Baden-Württemberg, Deutschland und Europa. Die Europa-Ecke blieb leer. Offenkundig lagen die eigene Stadt oder Nationalität näher. Die Redaktion nahm sich vor, die Leere zu füllen. Herausgekommen ist eine Ausgabe, die beweist, dass die Sache mit der "Beleuchtung eines Themas von vielen Seiten" keine Binse fürs Phrasenschwein bleiben muss.

Mit je einem Stück zum Mythos Europa und der Geschichte von Kolonialismus und Imperialismus haben sich die Schreibenden der Vergangenheit gewidmet; ein Beitrag unter dem Titel "Europas Baum auf dem Mond" befasst sich mit der Zukunft, genauer: dem Ziel der EU-Kommission, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Aus derselben Feder stammt ein Text, der drei ökologische Vorzeigeprojekte in der Schweiz, Finnland und – ja, tatsächlich – im Ruhrgebiet vorstellt.

Ein weiteres Stück ordnet die Europäische Union in den Kontext anderer Staatenbünde wie Mercosur, Afrikanische Union und "Asean" ein; den Gegenpol bildet der Artikel, der das kleinste Land in Europa präsentiert: Lichtenstein. Nicht zu vergessen: eine Doppelseite, die sich der Außen- und Innenpolitik der EU widmet. "Gedanken zu Europa" haben Menschen beigesteuert, die keine EU-Staatsbürgerschaft haben.

Das Finale bildet die grafisch stark aufbereitete Europa-Umfrage unter den WHG-Schülern und -Lehrern. "Die Schüler befassen sich mit Themen, die sie selbst oder andere Schüler beschäftigen – und hören dazu in die Schulgemeinschaft hinein", erklärt Sarah Schulz. Die Lehrerin hat die Zeitung bis 2021 organisatorisch betreut. Aus Inhalten und Gestaltung halten die Lehrer sich jedoch raus. Nur eines ist allen wichtig: persönlich kritisiert oder gar vorgeführt wird in der Schiffsschraube niemand.

Die Jury des Schülerzeitungswettbewerbs, den die Länder und der Verein Jugendpresse ausrichten, war wieder mal überzeugt. Journalisten aus dem Nachwuchs- und Profibereich, Vertreter der Landesministerien und die Sonderpreispartner hatten die Europa-Ausgabe auf Herz und Nieren geprüft. Für die Schiffsschraube wurde es der Sonderpreis "Europa" der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland. Die Preisverleihung findet Anfang Juni in Berlin statt, eine Abordnung aus Weinheim wird dabei sein. Zuletzt war die Schiffsschraube 2020 erfolgreich, als sie für Beiträge zu den Themen Mobbing und Körper-Wahn ausgezeichnet wurde.

Die Redaktion besteht aus etwa 20 Schülern, von der Unter- bis zu Kursstufe. Etwa die Hälfte davon bildet den "harten Kern", ohne den kein Nachwuchsmedium auskommt. Die Redaktion trifft sich jeden Freitag um 13.40 Uhr. Vorgesehen sind jeweils eineinhalb Stunden, "aber wir arbeiten mit Open End", sagt Born. Denn so eine Publikation macht Arbeit, zumal sich die Schüler noch um Anzeigenakquise und "Vertrieb" kümmern. Den Druck übernimmt die ABT-Mediengruppe zum Sonderpreis.

Born wurde übrigens schon als Sechstklässlerin Chefredakteurin. Ihr Vorgänger hatte die Schule verlassen, das "Blatt" erlebte einen Umbruch. Inzwischen bilden sie und Leonie Swart das Leitungsgespann, mit der Neuntklässlerin Lisa Fischer steht die nächste Generation in den Startlöchern. "Mein Motiv, hier einzusteigen, war die Freude am Schreiben", sagt Born, selbst begeisterte Verfasserin von Kurzgeschichten. Sie hat – alten Journal-Traditionen folgend – eine Rubrik "Literatur" eingeführt. Inzwischen ist ihr aber noch ein anderer Aspekt wichtig: "Ich will den Appell dalassen, dass Schülerinnen und Schüler die Dinge kritisch hinterfragen sollten. Dafür ist die Schülerzeitung ein gutes Sprachrohr."