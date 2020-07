Weinheim. (RNZ/lyd) "Der Weinheimer Heilkräutergarten ist landschaftliches Kleinod und Naturheilapotheke in einem. Ein Ort, an dem die Zeit einen Moment aussetzen kann", so Roland Kern von der Stadt Weinheim. Vor 25 Jahren wurde er angelegt.

Von Anfang an ist die Handschrift von Astrid Eichelroth erkennbar. Sie pflegt den Garten mit ihrem Team ehrenamtlicher Helferinnen und den Schlossparkgärtnern. Jedes Pflänzchen scheint sie persönlich zu kennen und nach der Ernte stellt sie daraus Tees, Tinkturen und Salben her. Deshalb wird sie manchmal auch "Kräuterfee" genannt.

Die Besonderheit am Heilkräutergarten: Die Beete sind nach der heilenden Wirkung der Pflanzen eingeteilt. Es gibt zum Beispiel ein Herz-Kreislauf-Beet, ein Leber-Galle-Beet und ein Herz-Lunge-Beet. Im Sommer blühen dort unter anderem Natternkopf, Klatschmohn und Wiesenmargeriten.

Von Ende April bis Oktober bietet Eichelroth eigentlich regelmäßig Führungen durch den Garten an. Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr hat ihr die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Jubiläumsfest war schon in Planung, als Corona kam. Im nächsten Jahr soll es nachgeholt werden, verspricht Eichelroth. Die ersten Führungen könnten aber schon im August wieder möglich sein.

Bleibt ein Besuch auf eigene Faust. Die Beete und Pflanzen sind beschriftet und ihre Wirkung beschrieben. Der Zugang zum Weinheimer Schlosspark ist das ganze Jahr über rund um die Uhr kostenfrei möglich.