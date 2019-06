Ähnlich viele Badegäste wie am Sonntag kamen auch am letzten Augustwochenende 2016 an den Weinheimer Waidsee: Die Stadt sprach von 10 000 bis 12 000 Besuchern. Foto: Dorn

Weinheim. (fjm) Nach der vorübergehenden Schließung des TSG Waldschwimmbads wegen eines Wasserrohrbruchs ist es in Weinheim am Sonntag zu einem Besucheransturm auf das Strandbad am Waidsee gekommen. Stadtsprecher Roland Kern berichtete auf Nachfrage von Schlangen mit bis zu 400 Menschen vor dem Eingangsbereich und Wartezeiten bis zu einer halben Stunde.

"Wir gehen im Moment davon aus, dass heute etwa 6000 Besucher ins Strandbad kommen werden", sagte Kern am Sonntagnachmittag. "Das ist eine Zahl, die den Waidsee an seine Grenzen bringt." Von einer Schließung sei man nicht mehr weit entfernt gewesen, so Kern. Um Familien mit Kindern vor zu großer Hitzebelastung zu schützen, habe sich das Personal aber um die wartenden Gäste gekümmert, die jüngsten Besucher samt Familien vorgelassen oder einen Schattenplatz gesucht. Am späten Nachmittag habe sich die Situation schließlich wieder etwas entspannt.