Von Philipp Weber

Weinheim/Hemsbach. Sie macht einen kontaktfreudigen, selbstbewussten, beinahe toughen Eindruck. Vielleicht fällt es ihr deshalb leichter als anderen, offen über ihren Zustand zu sprechen. „Ich hatte früher nie Angst. Ich bin sogar nachts mit dem Hund rausgegangen. Ich dachte, ich wohne auf dem Kaff, da kann nichts passieren.“ Doch seit dem Nachmittag des 18. Juni hat sich für die heute 40-Jährige viel geändert. Vor dem Weinheimer Schöffengericht schildert sie am Donnerstag, was im Sommer geschehen ist.

Sie war damals in der Nähe des Hemsbacher Wiesensees unterwegs. Auf einem Verbindungsweg habe sie Schritte hinter sich gehört, die schneller wurden, sagt die 40-Jährige im Zeugenstand. Instinktiv habe sie nach ihrem Handy gegriffen, das sich in ihrer Gesäßtasche befand. Genau darauf habe es der 22-jährige Beschuldigte abgesehen. „Es entstand ein Gerangel um das Handy, ich schrie um Hilfe, er schlug auf meinen Arm ein. Obwohl Leute in der Nähe waren, kam niemand.“ Letztlich habe der 22-Jährige das Handy an sich gerissen, aber seine Basecap verloren.

Auf der Anklagebank wirkt der 22-jährige Gambier in sich gekehrt. Die Angaben zur Person macht er gegenüber dem Vorsitzenden Richters Thomas Burk selbst. Strafverteidigerin Ute Mannebach-Junge räumt die Tat für ihn ein. An der verlorenen Kappe haben die Ermittler ohnehin seine DNA-Spuren gefunden. Sein Vater sei in Gambia getötet worden, die Korruption dort habe ihm große Probleme bereitet, schildert der gelernte Kfz-Mechaniker mithilfe einer Dolmetscherin. Er habe sich vor etwa sechs Jahren zur Flucht entschlossen, sei letztlich in Hemsbach angekommen. Mehr Angaben macht er nicht. Dafür ist sein Vorstrafenregister umso umfangreicher. Es umfasst beinahe ein Dutzend Straftaten, vor allem Eigentums- und Drogendelikte. Seit vier Monaten sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Mannheim ein, er soll Geldstrafen nicht bezahlt haben.

Sie gehe in Hemsbach nicht mehr spazieren, jedenfalls nicht alleine, sagt die Betroffene. Sie mache einen Bogen um Unbekannte, halte sich von „dunkelhäutigen Menschen“ fern. Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Kuppel-Wien greift das auf. Diese Angst sei irrational, aber verständlich, sagt er. Der Angeklagte habe anderen Asylbewerbern keinen Gefallen getan: „Solch ein Vorfall ist Wasser auf den Mühlen Rechtsradikaler.“ Er plädiert für ein Jahr und fünf Monate Haft. Aufgrund ähnlich gelagerter Fälle und deren Beurteilung müsse die Strafe aber zur Bewährung ausgesetzt werden. Anwältin Mannebach-Junge beantragt ein Jahr und einen Monat Haft auf Bewährung. Sie argumentiert mit dem jungen Alter des Beschuldigten.

Richter Burk und die Schöffen tun dies auch, aber in die entgegengesetzte Richtung: Ein Jahr und drei Monate Haft, lautet das Urteil. Ohne Bewährung. „Wir sehen gute Gründe dafür“, so der hörbar verärgerte Richter. Der Angeklagte sei in hohem Tempo straffällig geworden. Von geregelten Lebensstrukturen könne ebenso wenig die Rede sein wie von ernsthaften Bemühungen um Wiedergutmachung. „Die Bevölkerung muss vor Ihnen geschützt werden.“ Der junge Mann müsse lernen, dass sein Verhalten untragbar ist. Und: „Sie haben anderen Menschen, die hier Schutz suchen, einen Bärendienst erwiesen!“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.