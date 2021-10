Von Günther Grosch

Weinheim. Kopfhörer auf, den Empfänger in der Tasche an- und den Lautstärkeregler eingestellt: Es mutete fast wie eine bevorstehende Stadtführung an. Oberbürgermeister Manuel Just, Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann sowie der "Geschäftsbereichsleiter Bauland- und Projektentwicklung LBBW Immobilien", Felix Boenigk feierten als "Stadtführer" gemeinsam mit den künftig hier ansässigen Firmenvertretern sowie Angehörigen des Gemeinderates am gestrigen Donnerstagnachmittag am neuen Kreisverkehrsplatz den offiziellen Abschluss der Erschließungsmaßnahmen am Gewerbegebiet Nord-Bergstraße/Langmaasweg. Hintergrund der ungewöhnlichen elektronischen Ausstattung der rund 80 Einweihungsgäste: Während der offiziellen Redebeiträge wollte man vor allem den Verkehrslärm der stark befahrenen Bundesstraße ausblenden.

"Gut Ding braucht Weile": Mehr als 13 Jahre nach der Aufstellung des Bebauungsplans im Jahr 2008, aber lediglich 20 Monate nach dem ersten Spatenstich im Dezember 2019 habe es gedauert, ehe man jetzt die Einweihung feiern könne, so OB Just. Jetzt aber könne man den ansiedlungswilligen Betrieben und Firmen ein attraktives Flächenangebot unterbreiten.

Vorrangiges Ziel ist es dabei, kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieben und produzierenden Firmen, aber auch Dienstleistungsunternehmen pass-genaue Gewerbegrundstücke zur Verfügung zu stellen. Damit verbunden wolle man den Gesamtstandort Weinheim erfolgreich weiterentwickeln. "Mittelständler", so Just, seien das Herz und die Seele eines Wirtschaftsstandortes sowie der Motor für Innovation wie Beschäftigung und Ausbildung am Ort. Diesem Klientel wolle man nun "Raum zur Entfaltung geben" und gleichzeitig einer Abwanderung von Wirtschaftskraft entgegenwirken.

Durch die Vergabe von 15 der insgesamt 31 Bauplätze an elf Firmen ist die Hälfte des Gesamtgebietes bereits belegt. Die restlichen Grundstücke hält sich die Stadt zunächst als "Reserve" vor, um diese im Rahmen weiterer Bewerbungsrunden an ausgewählte Unternehmen zu vergeben. "Die Nachfrage nach kleinteiligen Gewerbeflächen zeigt, wie wichtig dieses Angebot für den Standort Weinheim ist", so Just.

Weinheim gehe dabei keineswegs verschwenderisch mit dem "Schutzgut Bo-den" um, widersprach Just zugleich anderen Wahrnehmungen: "Nicht hier und auch nicht an anderer Stelle in der Stadt." In enger Abstimmung mit dem Gemeinderat habe die städtische Wirtschaftsförderung vielmehr ein umfassendes Bewertungssystem sowie Vergabekriterien entwickelt, mit deren Hilfe nur denjenigen eine Entwicklungschance eingeräumt wird, die mit Blick auf ihre Arbeitsplatzdichte, Innovationsfähigkeit und Steuerkraft einen signifikanten Beitrag zur weiteren Entwicklung des Wirtschaftsstandortes leisten.

"Diesen prüfenden Umgang mit dem Schutzgut Boden sind wir der Natur wie den nachfolgenden Generationen schuldig", machte Just deutlich. Gleichfalls nicht verhehlen mochte der OB, dass die Zweiburgenstadt mit ihren Vergabekriterien innerhalb der Metropolregion eine "absolute Vorreiterrolle" einnimmt.

Den Zahlen-Daten-Fakten-Part über-nahm Felix Boenigk. Zu einer weiteren positiven Innenentwicklung der Stadt sei es gelungen, dass auf 13,6 Hektar eine zentrumsnah gelegene und fußläufig erreichbare wichtige Fläche zusammen-hängend genutzt werden kann. Gleichzeitig werde der Stadteingang durch attraktive Gewerbegebäude aufgewertet. Bei laufendem Betrieb "mit Bypass" sei darüber hinaus nicht nur der Umbau der B3 mit ihrem 35 Meter umfassenden Kreisverkehrsplatz und der Verbesserung der Radwegsituation vor Ort weitgehend reibungslos gelungen: "Auch die mit großem Aufwand betriebene Umsiedlung der vorhandenen Eidechsen-Population gelang in vorbildlicher Weise". Was noch fehlt, ist lediglich die zeitnahe Besitzübertragung an die Stadt und anschließend Baufeldfreigabe seitens der Stadt.

Dass das Interesse an dem Gewerbegebiet ungebrochen ist, hob Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann hervor. Aktuell verzeichne die Wirtschaftsförderung wieder vermehrt Anfragen von weiteren Interessenten. Seiner Einschätzung nach, gebe es gute Anzeichen dafür, dass auch die übrigen Grundstücke an Firmen vergeben werden können, welche die Mindestanforderungen des Bewerbungsverfahrens erfüllen. Die Corona-Pandemie hatte aus Sicht der Wirtschaftsförderung bislang keinen Einfluss auf die Nachfragesituation. Unternehmen aus den Branchen Groß- und Onlinehandel sowie das Handwerk verzeichneten eine erhöhte Kundennachfrage.