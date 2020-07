Weinheim. (pol/mün) Die Polizei fahndet weiter nach einem Räuber, der am Montagnachmittag einen Getränkemarkt in der Cavaillonstraße überfallen hat. Nach den ersten Ermittlungen betrat der Täter den Laden. Beim Bezahlen von Waren bedrohte er einen 21-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte ihn auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben und in eine Tüte zu packen. Mit der Beute von über 1000 Euro flüchtete der Täter aus dem Laden.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit großem Aufgebot und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers entkam der Täter. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß sein und blaugrüne Augen haben. Er soll einen schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen an Armen und Beinen, einen schwarz-weißen Schal und eine schwarze Basecap getragen haben. Außerdem soll er eine weiße Plastiktüte dabei gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Gesuchten geben können, bittet die Polizei, sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Update: Dienstag, 28. Juli 2020, 12.28 Uhr