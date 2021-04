Weinheim. (cis) Die Befürchtung einer Überregulierung und die Rechtssicherheit – den Gemeinderat bewegten vergangene Woche grundlegende Fragen in seiner Beratung um den Einstieg in das Verfahren von Erhaltungs- und Gestaltungssatzung, die zukünftig für verschiedene Bereiche der Innenstadt gelten sollen. Schon in der Vorberatung im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (Atus) war um die Gegenüberstellung alter und neuer Regularien gerungen worden.

Vor allem die SPD hatte Bedenken. Fraktionschefin Stella Kirgiane-Efremidou sah diese nicht in Gänze ausgeräumt: "Wir sind noch nicht zufrieden." Die SPD verlangte in einem zusammen mit "Die Linke" und GAL eingebrachten Antrag Aufklärung, die eine Expertenrunde in einer kommenden Sitzung des Atus bringen soll. Das "Hearing" fand sowohl in anderen Fraktionen als auch in den Reihen der Verwaltung Anklang, der von den Antragstellern ins Auge gefasste Zeitpunkt noch vor der ersten Runde der Bürgerbeteiligung aber nicht. "Wir haben noch nichts, worüber wir sprechen können", sagte Günter Bäro (Freie Wähler).

Am Ende wurde ein Termin nach Abschluss der ersten Bürgerbeteiligungsphase festgelegt, damit die dort gegebenen Anregungen in die Runde, der laut Beschluss mindestens zwei Vertreter aus den Bereichen Bau-/Satzungsrecht und Denkmalschutz-/Satzungsrecht angehören, einfließen.

Daniel Schwöbel (SPD) dämpfte derweil die Erwartungen an die Bürgerbeteiligung: "Power-Point-Präsentationen, Zoom-Meetings, Online-Abrufbarkeit: Das sind Plattformen, die viele nicht nutzen wollen", sagte er mit Blick auf die zum Teil betagteren Bewohner. Sven-Patrick Marx, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, verwies auf direkte Ansprechpartner im Rathaus: "Wir werden bekannt machen, wie und wo diese zu erreichen sind."

Während die Stadt mit ihrer Gestaltungssatzung klare Vorgaben zu baulichen Regelungen machen will, werden in den Erhaltungssatzungen die Charakteristika der jeweiligen Gebiete geschützt. Hier strebt die Stadt nach dem Auslaufen des Sanierungsgebiets "Innenstadt" zum Ende des Jahres eine Neufassung der seit 27 Jahren geltenden Regelungen an. Sie sollen für die Bereiche "Domhofbezirk", "Gerberbachviertel", "Gründerzeitviertel", "Ludwigsviertel", "Stadterweiterung der 1920er- und 1930er-Jahre" sowie das "Steinwegviertel", aufgeteilt in Nord und Süd, gelten. Eine weitere sollte für den "Prankel" aufgestellt werden. Während Carsten Labudda (Die Linke) sich gegenüber weiteren "musealen", aber letztlich doch anachronistischen Gebieten skeptisch zeigte, verteidigte Wolfgang Wetzel (FDP) die Pläne, die kleinteiliger und auf die Eigenheiten des jeweiligen Gebiets bezogen seien: "Es ist wichtig, Missständen vorzubeugen." Auch Thomas Ott (CDU) konterte Labuddas Einwurf: "Unsere Stadt ist kein Museum, sondern ein Raum, in dem Interessen aufeinanderprallen. Daher muss eine Abwägung zwischen lebendiger Entwicklung und der Bewahrung kulturellen Erbes erfolgen."

Irritationen gab es um die angestrebte Erhaltungssatzung für den "Prankel". Schwöbel wähnte in ihr eine Verhinderungstaktik gegen ein Neubauprojekt, über das die Verwaltung die Gemeinderäte am Montag vergangener Woche informiert hatte. Eine Verhinderungsplanung sei nur gegeben, wenn die Erhaltungssatzung vorgeschoben wäre, wies Marx den Vorwurf zurück. Die Satzungspläne hätten bei Einreichung des Bauantrags im letzten Sommer bereits auf dem Tisch gelegen. Deswegen habe die Stadt die Genehmigung verweigert. Das Regierungspräsidium Karlsruhe ließ im Widerspruchsverfahren nun durchblicken, das Vorhaben anders zu beurteilen. Ein Beschluss zur Aufstellung der Erhaltungssatzung, wie er für die Sitzung vorgesehen war, würde das Bauvorhaben zurückstellen, erklärte Marx die rechtliche Vereinbarkeit des städtischen Vorgehens, was Schwöbel nicht überzeugte. "Wenn wir das abstimmen, haben wir einen Regressanspruch gegen die Stadt", forderte er die Vertagung.

Davon gehe er nicht aus, zeigte sich OB Manuel Just sicher. Für ihn habe der Ausdruck des politischen Willens Priorität und die Frage, was man für dieses Gebiet will. Der Gemeinderat folgte Justs Ansatz und vertagte die Abstimmung über den "Prankel" nicht. Das Gremium stimmte zudem den Aufstellungsbeschlüssen zu den diversen Erhaltungssatzungen mehrheitlich zu. Damit starten die Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen in die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit.