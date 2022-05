Weinheim. (anba) Nein, der quietschgelbe Kasten, der seit Kurzem vor dem Eingang zum Strandbad am Waidsee hängt, ist kein Briefkasten. Auch wenn die Maße passen würden, handelt es sich vielmehr um das Ergebnis einer Idee des Jugendgemeinderats, wie auf unterhaltsame Weise Müll vermieden werden kann.

Die Idee, erzählten die beiden Jugendgemeinderätinnen Miriam Ott und Elena Bürmann kürzlich, entstand bei einer Aufräumaktion am Waidseestrand, die der Jugendgemeinderat initiiert hatte. "Uns ist aufgefallen, dass extrem viele Zigarettenstummel herumlagen", so Ott weiter. Und weil diese schwer zu entfernen sind, drehte sich das Ideenkarussell um mögliche Lösungen. Auch der Betriebsleiter des Waidsees, Markus Hester, unterstützte die Aktion.

In den letzten drei Jahren sei das Müllaufkommen zwar weniger geworden, aber noch immer gebe es am Eingang das Problem mit den Zigarettenstummeln. Der "Ballotbin" – ins Deutsche übertragen: Wahlurne – hat einen doppelten Boden, denn "bin" bedeutet auch Mülleimer. So liegen die Stimmabgabe und Umweltschutz nah beieinander. Ein Aufruf, mit dem Rauchen anzufangen und abzustimmen, sei es aber keineswegs, betonten sie.

Gleich vor Ort schrieben Ott und Bürmann die erste Frage auf die Tafel: "Tempolimit ja oder nein?". Eine vermeintlich einfache Frage, die politisch jedoch Sprengkraft besitzt. Solche oder ähnliche Fragen, die das Stadtgeschehen mehr oder weniger betreffen, können sich die beiden auch in Zukunft vorstellen. "Es ist nicht repräsentativ, trotzdem lässt sich ein Stimmungsbild ablesen", so Ott. Aber auch spaßige Fragen wie "Ananas auf die Pizza?" sollen zum Einwerfen animieren. Die Pflege wird allerdings dem neuen Jugendgemeinderat übergeben. Und wer weiß, ergänzte Ott: "Wenn der ,Ballotbin’ gut ankommt, vielleicht lässt sich auch einer im Schlosspark platzieren." Der dort gebe es ein ähnliches Stummelproblem.

Gabriele Lohrbächer-Gérard und Dennis Blankenburg-Konath, die städtischen Ansprechpartner für den Jugendgemeinderat, lobten die Aktion. Während der letzten Jahre sei es schwierig gewesen, öffentlich wirksame Aktionen der jungen Leute durchzuführen. Umso mehr freuten sie sich, dass noch kurz vor der Neuwahl (30. Mai bis 4. Juni) der "alte Rat" in Erscheinung tritt.